Чтобы в на следующий год не остаться без урожая, запомните правила чередования культур.

Для хорошего урожая важно не выращивать овощи бездумно, а соблюдать правила их чередования на огороде. Некоторые растения нельзя выращивать после других, поскольку они могут обмениваться одинаковыми вредителями.

Мы подскажем, что посадить после картошки - популярной культуры, которая конфликтует со многими другими. Этот овощ считается довольно жадным, поскольку сильно истощает грунт. После него рекомендуется выращивать растения, которым не нужно много питательных веществ.

Что нельзя сажать после картофеля на следующий год

На участке, где прошлым летом росла бульба, не стоит высаживать томаты, баклажаны, все сорта перца и табак. Перечисленные виды принадлежат к семейству пасленовых, как и картошка. Это значит, что у них будут общие вредители и заболевания. К примеру, если в прошлом году на участке поселились колорадские жуки, то в этом они могут размножиться уже на помидорах.

Также к культурам, что нельзя сажать после картофеля, относится клубника. Из-за повышенного риска заражения картофельной медведкой не стоит ожидать урожая ягод.

Можно ли сажать кабачки после картофеля

Тыквенные культуры, такие как кабачки, патиссоны и тыквы, довольно неприхотливые и могут расти на любой почве. Если вы раздумываете, что лучше всего сажать после картофеля, то это подходящий вариант. Также хорошими преемниками бульбы являются салаты, зелень, редис, злаки, фасоль и горох. Все они хорошо растут на обедненной земле и не боятся картофельных вредителей.

Можно ли сажать огурцы после картофеля

Огуречные саженцы любят рыхлую и легкую почву. Именно такую после себя оставляет бульба. Вот почему не придумать лучшего варианта, что можно сажать сразу после картофеля. Перед посевом желательно удобрить участок перегноем.

Можно ли сажать лук после картофеля и морковь

Насчет лука мнения садоводов расходятся. С одной стороны, у них общие болезни. Но луковицам не нужно много питательных веществ. Поэтому если ваша картошка ничем не болела, то такое чередование не навредит.

Морковь после картофеля выращивать можно. Ей не передаются картофельные заболевания. К тому же эти два овоща потребляют из участка совсем разные элементы.

Можно ли сажать капусту после картофеля

Для всех сортов капусты, включая белокочанную, цветную, брюссельскую и т.д., лучше поискать другое место на огороде. Эта культура вошла в список тех, что нельзя сажать после картошки, из-за своей прожорливости. Ей нужен богатый и насыщенный грунт, но бульбы сильно истощают почву.

