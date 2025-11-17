С качественным утеплением животные не будут болеть.

В Украине постепенно холодает, а потому пора утеплить свинарник и хлев, чтобы животные спокойно прошли морозы.

Мы разобрались, какая температура должна быть в сарае для свиней и как правильно подготовить помещение к зиме.

Чем бюджетно утеплить сарай

Температурный минимум зависит от того, какой возраст у ваших свиней. Взрослым особям достаточно 15 градусов, тогда как поросятам надо 18-22 градуса тепла.

Теперь рассмотрим, чем утеплить сарай для животных, чтобы обеспечить им эти условия. В первую очередь стоит хорошо убрать помещение от мусора и грязи. Если там слишком мокро, то нужно оставить сарай подсохнуть.

Для пола нужно взять минеральную вату и пенопласт. Они обеспечат качественную теплоизоляцию. Размещаем на поверхности минвату и накрываем ее пенопластом. Сверху выстилаем пленку, чтоб защитить материалы от влаги. Следите за тем, чтобы на полу не оставалось зазоров, через которые будет проникать холод. Далее накрываем все досками или фанерой, чтобы защитить от повреждений.

Для стен подойдет пеноплекс, минеральная вата или пенопласт. Важно, чтобы стены были без трещин и сухими. Все щели должны быть герметично закрыты. Нижнюю часть стен обрабатываем гидроизоляцией. Далее устанавливаем выбранный утеплитель и закрываем его фанерой.

Многие забывают о потолке, а ведь через него также уходит много тепла. Для него берем минеральную вату или пенопласт. Крепим их с помощью клея или специальных крепежей.

Сверху можно затянуть пленкой, чтобы материалы не впитывали влагу из воздуха. Защитное покрытие из досок или фанеры в этом случае не нужно, так как животные не достают до этой части помещения.

Если в ваших краях очень холодные зимы, то лучше защитить помещение от морозов и снаружи. Удаляем старую штукатурку или краску, а также грязь и любые загрязнения. Обрабатываем поверхность антисептиком и средством от грибка. Когда поверхность просохнет и будет готова, можно начинать утеплять.

По низу стены крепим стартовый профиль. Пенопласт смазываем по краям и в середине клеем, прижимаем к стене и даем закрепиться. Если будут щели, их нужно закрыть узкими полосками пенопласта или задуть монтажной пеной.

На следующий день, когда клей хорошо подсохнет, дополнительно закрепляем дюбелями для теплоизоляции. Наносим слой клея и утапливаем в него стеклотканевую сетку.

Когда армирующий слой подсохнет, проходимся грунтовкой и либо красим, либо закрываем все штукатуркой. Благодаря этому свинарник будет теплым внутри и снаружи.

