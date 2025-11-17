Рассказываем, какого числа День достоинства и свободы в Украине и какие мероприятия проводятся в эту дату.

В этом году, как и в предыдущие, все украинцы будут отмечать День достоинства и свободы. Эта дата связана сразу с двумя знаменательными событиями в истории Украины, когда народ доказывал свое право на выбор и демократию.

Сейчас, когда идет полномасштабная война, этот праздник приобретает еще больший вес для украинцев, ведь демонстрирует силу и преданность нации своим ценностям.

В связи с этим очень важно помнить, почему 21 ноября День достоинства и свободы и как отмечается это важное событие. Ранее мы рассказывали про другие праздники в ноябре, которые достойны внимания.

Что отмечают в День достоинства и свободы

Как известно, этот праздник учредили еще в 2014 году президентским указом. Мы отмечаем 21 ноября День достоинства и свободы неспроста, ведь именно на эту дату приходились события, которые меняли ход нашей истории. В частности, речь идет о двух крупнейших революциях, которые пережило наше государство за годы своей независимости.

Так, 22 ноября состоялась Оранжевая революция, когда украинцы вышли с протестами против фальсификации на выборах президента 2004 года. Через два месяца мирных акций была отменена нечестная победа Виктора Януковича, а новым президентом, после повторного голосования, стал Виктор Ющенко.

Революция достоинства, которая в 2013 году называлась Евромайданом, началась также в ноябре, но 21-го числа. Протесты начались из-за отказа от евроинтеграции и перехода правительства к пророссийскому курсу.

Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Киева и устроили на площади Независимости бессрочную акцию. Они требовали отставки чиновников и принятия законов, которые закрепят сближение Украины с ЕС. Впоследствии протестные настроения распространились и на другие украинские города.

В ответ на это в ночь на 30 ноября состоялась силовая попытка разогнать людей бойцами отряда "Беркут". Пострадали в результате этого студенты. Уже 22 января среди протестующих появились первые жертвы. Самый жесткий период противостояния пришелся на 18-20 февраля.

В результате этого погибло около сотни человек. История их запомнила как Небесную Сотню. Через несколько дней (22 февраля) Янукович покинул территорию страны и протесты официально закончились.

День достоинства и свободы 2025 - традиции и мероприятия

Вероятно, нынешним лозунгом соцкампании к празднику будет: "День Достоинства и Свободы - ежедневно, без выходных".

Таким образом подчеркивается, что эти ценности украинцы ежедневно отстаивают, воюя на фронте, поддерживая защитников, позволяя государству и в дальнейшем существовать и работать. Майданы были событиями, когда борьба за свободу и достоинство достигла пика и сконцентрировалась в виде протестов.

В годовщину таких важных для народа и государства дней обычно происходит торжественное возложение цветов к памятнику Героям Небесной Сотни. В музеях проходят тематические выставки, а в школах - презентации и уроки, посвященные судьбоносным протестам.

Как пишет Украинский институт национальной памяти, 18 ноября состоится пресс-конференция, на которой представят соцкампанию и объявят программу мероприятий на нынешнюю годовщину.

