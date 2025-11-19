Разбираемся, начисляются ли проценты по кредиту во время военного положения, а также пеня и штрафы за просрочку по платежам.

Война в Украине кардинально изменила правила кредитных отношений: одни платежи могут быть временно приостановлены, другие - продолжают начисляться согласно закону. Многие украинцы до сих пор не понимают, взимается ли пеня за кредит во время военного положения и начисляются ли проценты и штрафы за просрочку платежа. Мы попросили адвоката рассказать, что происходит с долгами и какие санкции банки обязаны списывать, а заемщик - вправе требовать отмены начислений.

Начисляются ли проценты по кредиту во время военного положения

Война признается форс-мажорным обстоятельством, поэтому заемщика могут освободить от штрафов за просрочку кредита, если у него есть сертификат от Торгово-промышленной палаты. Но при этом сам долг никуда не исчезает - меняется только порядок начисления пени и других санкций, объясняет адвокат Игорь Ясько. "Выплаты по кредиту рекомендуется приостановить в случае фактической невозможности его выплачивать (эвакуация, отсутствие доступа к банковской инфраструктуре и т.д.)", - отмечает эксперт.

В ином же случае сумма долга может расти - только за счет основной задолженности и обычных процентов, если это предусмотрено договором (хотя проценты начисляются не всегда). Неуплата по кредиту приведет к негативной кредитной истории, возможности судебного взыскания и передаче дела коллекторам, что создаст дополнительное психологическое давление.

Касательно штрафов за просрочку и того, можно ли убрать пеню по кредиту и неустойку, то согласно закону, начиная с 24 февраля 2022 года и на весь период военного положения, банки не могут начислять новые штрафы, пеню или другие санкции по кредитам, в том числе карточным. Если такие начисления все же появились, банк обязан их списать и не имеет права требовать уплаты этих сумм, говорит адвокат:

По действующему законодательству и судебной практике штрафы и пеня, начисленные за просрочку с 24.02.2022 г. и в течение войны, подлежат обязательному списанию банком.

Заемщик имеет право подать в банк письменное требование о списании незаконно начисленных штрафов и пени, ссылаясь на закон Украины о защите заемщиков во время войны. Если начисление не прекращается - обратиться с жалобой в Национальный банк Украины, к регулятору финансового рынка или в суд. "В суде необходимо ссылаться на военное положение, запрет штрафных санкций, решение Верховной Рады, судебную практику и нормы Гражданского кодекса Украины о форс-мажоре", - подытожил эксперт.

Но, как уже говорили выше, начисление процентов по кредиту является полностью законным и их списание возможно только по индивидуальной договоренности с банком.

Как списать кредит во время войны

По словам юриста, списание долга возможно законно в двух случаях:

если имущество, служившее обеспечением (залогом) по кредиту, было уничтожено в результате войны (на основании соответствующего акта и уведомления от ТПП);

по договоренности (добровольно) с банком, если кредитный портфель признан безнадежным или он подпадает под специальные программы банка (например, для военнослужащих или пострадавших от войны).

Военные во время службы и 90 дней после демобилизации не обязаны возвращать кредиты и не платят штрафы.

Если говорить о том, может ли банк заблокировать счет из-за просроченного платежа, то банки сегодня имеют расширенные полномочия по финансовому мониторингу - могут блокировать счета, как и за просрочку, так любых подозрительных операций. "Формально счета могут блокироваться за невыполнение обязательств, однако большинство блокировок в 2025 году связаны именно с применением мониторинговых процедур, а не напрямую из-за долга по кредиту. Если же банк блокирует счет без обоснования - рекомендуется обратиться с запросом в банк и, в случае неразблокировки, подать жалобу в Нацбанк Украины", - советует Игорь Ясько.

Ранее мы рассказывали, что Рада поддержала законопроект 14005 - согласно ему должники не смогут продавать авто и недвижимость.

справка Игорь Ясько адвокат Получил высшее образование по специальности правоведение в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко и окончил аспирантуру в Национальном университете "Львовская политехника". Сейчас - генеральный директор ОС "Всеукраинская профессиональная лига налогоплательщиков" и управляющий партнер ЮК WINNER, кандидат юридических наук. Специализируется на административном и уголовном праве и защите бизнеса.

