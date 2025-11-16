Оказалось, что одни дипломы требуют нострификации, а другие - нет.

Германия приняла более миллиона граждан Украины с начала полномасштабной войны в нашей стране. Многие из переселенцев уже начали работать, другие лишь собираются это сделать. Ранее стало известно, что украинские беженцы будут получать меньшую сумму помощи - так власти европейской страны хотят мотивировать иммигрантов к трудоустройству. Специалисты юридического отдела Visit Ukraine эксклюзивно для УНИАН объяснили, как подтвердить украинский диплом в Германии и что для этого нужно.

Как подтвердить диплом в Германии для украинцев - общие правила

По словам экспертов Visit Ukraine, в Германии признание иностранного образования делится на академическое и профессиональное. Специалисты Visit Ukraine отмечают, что ФРГ использует централизованную базу данных Anabin для оценки иностранных образовательных документов. В этой системе можно заранее проверить, признается ли ваше учебное заведение и специальность.

Некоторые украинцы спрашивают: "Как проверить, признается ли мой диплом в Германии?". Перед подачей документов стоит проверить это через базу данных Anabin. В Visit Ukraine говорят, что если учебное заведение имеет статус H+, диплом обычно признается без осложнений. Если же заведение не внесено в базу или имеет статус H+/-, нужно обратиться в ZAB для индивидуальной оценки.

Кроме того, специалисты объяснили, можно ли с украинским дипломом работать в Германии. По их словам, если речь идет не о враче, медсестре или учителе, то для большинства других случаев достаточно общей процедуры признания диплома Zeugnisbewertung. Иными словами, работать в Германии по специальности без подтверждения украинского диплома можно, но только для нерегулируемых специальностей: менеджеры, продажи, IT и тому подобное.

Как подтвердить диплом медсестры в Германии

Учитывая то, что в Германии официальным органом по проверке дипломов является ZAB, именно он осуществляет оценку иностранных дипломов, устанавливая, насколько уровень и содержание образования соответствуют немецким стандартам. Если учебное заведение не имеет автоматического статуса в базе Anabin, именно ZAB решает вопрос эквивалентности, отмечают специалисты.

В зависимости от профессии, различные учреждения отвечают за признание квалификации. Система поиска для признания дипломов помогает определить ответственную организацию: достаточно ввести название профессии и город проживания, чтобы получить необходимую информацию.

Юристы Visit Ukraine отмечают, что в Германии существует ряд профессий, для которых признание образования (Anerkennung) является обязательным требованием:

"Это касается прежде всего медицинских работников, желающих получить право на практику, а также других регулируемых специальностей".

Надо быть готовыми к тому, что это одна из самых строгих процедур, которая может включать адаптационный период или экзамен на подтверждение компетентности.

Сколько времени занимает признание диплома в Германии и какие нужны документы

Специалисты Visit Ukraine рассказали, что нужно для подтверждения диплома украинцу. Есть определенный перечень документов, которые нужно подать в ZAB. Пакет обычно включает в себя:

Диплом и приложения к нему (нотариально заверенные копии);

Заверенный перевод диплома и приложений;

Копию школьного аттестата (обычно заверять не нужно);

Справку о форме обучения (дневная, заочная и т.д.);

Копию заграничного паспорта;

Копию документа о смене фамилии (при необходимости).

Подтверждение диплома в Германии для украинцев в ZAB может существенно отличаться. В некоторых случаях это занимает месяц, но для сложных случаев или дипломов из стран, не входящих в ЕС, процесс может длиться до шести месяцев после подачи полного пакета документов", - отмечают специалисты.

Описанная процедура через ZAB, как указывают юристы, касается преимущественно академического признания для работы в нерегулируемых профессиях. Для профессионального (не академического) образования или для допуска к регулируемым профессиям процедура другая - ответственный орган нужно искать через специальный портал "Anerkennung-Finder", поскольку процесс децентрализован и зависит от конкретной земли и профессии.

Результат экспертизы может быть разным: диплом признают полностью, частично (с возможностью компенсации через дополнительное обучение) или откажут в признании, если расхождения с немецкими стандартами слишком существенные, подытожили юристы.

