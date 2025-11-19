Свеклу можно запечь в фольге, рукаве и просто на противне.

В украинской кухне свекла является очень популярным овощем. Ее используют в салатах, борще, супах и даже в качестве натурального красителя для десертов.

Многие продолжают варить свеклу, что является распространенной ошибкой. Вместо этого, стоит перейти к запеканию овоща:

под воздействием температуры сахара карамелизуются и усилят естественную сладость свеклы;

обработка сухим жаром позволит сохранить больше питательных веществ;

этот метод гораздо проще и после него не придется отмывать посуду от бордового сока.

Мы разобрались, как запечь свеклу в духовке тремя разными способами.

Видео дня

Как и сколько запекать свеклу в духовке в фольге

Для первого метода берем несколько корнеплодов, моем их и обсушиваем салфеткой. Слегка смазываем овощи маслом, заворачиваем в фольгу и выкладываем на противень.

Чтобы запечь свеклу в духовке, установите температуру на отметке 190 градусов. Маленьким корнеплодам потребуется 45 минут, средним - около часа, а большим - примерно 90 минут.

После этого не спешите чистить и нарезать овощи. Дайте свекле около 10 минут, чтобы остыть. За это время соки распределятся и стабилизируются, а не вытекут сразу при разрезании.

Как запечь свеклу в духовке без фольги

Если вы решили приготовить что-то из этих корнеплодов, а алюминиевой бумаги дома нет, то можно обойтись и без нее.

Для первого способа надо очистить свеклу и нарезать ломтиками. Выкладываем кусочки на противень с пергаментом, сбрызгиваем маслом и слегка солим.

Выпекаем овощ при температуре около 200 градусов в течение 25-30 минут. Важно следить за свеклой, чтобы она не пригорела.

Целый корнеплод без фольги лучше готовить в рукаве. Вот как как запечь свеклу в духовке в этом случае:

кладем вымытый и обсушенный овощ в этот термостойкий пакет;

завязываем рукав с двух сторон и прокалываем для выхода пара;

готовим около 50 минут при 180 градусах.

Любой из этих методов позволит быстро подготовить овощ к дальнейшему использованию и без отваривания в воде.

