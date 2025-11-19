В украинской кухне свекла является очень популярным овощем. Ее используют в салатах, борще, супах и даже в качестве натурального красителя для десертов.
Многие продолжают варить свеклу, что является распространенной ошибкой. Вместо этого, стоит перейти к запеканию овоща:
- под воздействием температуры сахара карамелизуются и усилят естественную сладость свеклы;
- обработка сухим жаром позволит сохранить больше питательных веществ;
- этот метод гораздо проще и после него не придется отмывать посуду от бордового сока.
Мы разобрались, как запечь свеклу в духовке тремя разными способами.
Как и сколько запекать свеклу в духовке в фольге
Для первого метода берем несколько корнеплодов, моем их и обсушиваем салфеткой. Слегка смазываем овощи маслом, заворачиваем в фольгу и выкладываем на противень.
Чтобы запечь свеклу в духовке, установите температуру на отметке 190 градусов. Маленьким корнеплодам потребуется 45 минут, средним - около часа, а большим - примерно 90 минут.
После этого не спешите чистить и нарезать овощи. Дайте свекле около 10 минут, чтобы остыть. За это время соки распределятся и стабилизируются, а не вытекут сразу при разрезании.
Как запечь свеклу в духовке без фольги
Если вы решили приготовить что-то из этих корнеплодов, а алюминиевой бумаги дома нет, то можно обойтись и без нее.
Для первого способа надо очистить свеклу и нарезать ломтиками. Выкладываем кусочки на противень с пергаментом, сбрызгиваем маслом и слегка солим.
Выпекаем овощ при температуре около 200 градусов в течение 25-30 минут. Важно следить за свеклой, чтобы она не пригорела.
Целый корнеплод без фольги лучше готовить в рукаве. Вот как как запечь свеклу в духовке в этом случае:
- кладем вымытый и обсушенный овощ в этот термостойкий пакет;
- завязываем рукав с двух сторон и прокалываем для выхода пара;
- готовим около 50 минут при 180 градусах.
Любой из этих методов позволит быстро подготовить овощ к дальнейшему использованию и без отваривания в воде.