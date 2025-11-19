Сытное первое блюдо с галушками понравится всем, кто его пробует.

Пожалуй, нет украинца, который не любил бы полтавские галушки. А если совместить пышные изделия с ароматным бульоном, то получится идеальный суп. Это второе блюдо считается классикой украинской кухни. Ему будут рады в любой семье.

Попробуйте сами приготовить суп с галушками - рецепт порадует вас простотой и идеальным сочетанием продуктов. Нежные изделия из теста делают обычный ужин кулинарным шедевром.

Вкусный суп с галушками - украинский рецепт

Бульон принято варить на нежирной курице. Считается, что этому блюду больше подходит легкая основа, но вы также можете взять свинину.

Ингредиенты для супа нужны следующие:

триста граммов куриного филе;

две картофелины;

одна морковь;

одна луковица;

один лавровый лист;

столовая ложка подсолнечного масла;

специи и соль по вкусу.

А на тесто на галушки рецепт предлагает взять такие продукты:

два яйца;

сто граммов муки;

две столовые ложки воды;

чайна ложка масла;

щепотка соли.

Вы также можете готовить суп с галушками без мяса на овощном бульоне - получится не менее вкусно.

Куриное филе промойте, очистите от пленок и костей. Выложите в кастрюлю с водой и лавровым листом. Варите около 40 минут на небольшом огне, при необходимости снимая пену. Затем достаньте мясо, нарежьте брусочками и верните в суп с галушками.

Морковь натрите, а лук мелко нарежьте. Обжарьте овощи на горячей сковороде с маслом до золотистого цвета (около 5 минут). Картошку почистите, нарежьте небольшим кубиком и выложите в бульон вместе с зажаркой. Варите около 15 минут.

За это время замесите густое тесто из всех перечисленных ингредиентов. Нарежьте на кусочки ножом или отщипните пальцами. При полуготовности картошки наступает момент, когда добавлять галушки в суп. Варите блюдо еще 5-10 минут (в зависимости от размера галушек) и оставьте немного настояться под крышкой.

Готовое блюдо подавайте со свежей зеленью и, по желанию, со сметаной. Хранится суп с галушками и мясом не более 2 дней.

