Пожалуй, нет украинца, который не любил бы полтавские галушки. А если совместить пышные изделия с ароматным бульоном, то получится идеальный суп. Это второе блюдо считается классикой украинской кухни. Ему будут рады в любой семье.
Попробуйте сами приготовить суп с галушками - рецепт порадует вас простотой и идеальным сочетанием продуктов. Нежные изделия из теста делают обычный ужин кулинарным шедевром.
Вкусный суп с галушками - украинский рецепт
Бульон принято варить на нежирной курице. Считается, что этому блюду больше подходит легкая основа, но вы также можете взять свинину.
Ингредиенты для супа нужны следующие:
- триста граммов куриного филе;
- две картофелины;
- одна морковь;
- одна луковица;
- один лавровый лист;
- столовая ложка подсолнечного масла;
- специи и соль по вкусу.
А на тесто на галушки рецепт предлагает взять такие продукты:
- два яйца;
- сто граммов муки;
- две столовые ложки воды;
- чайна ложка масла;
- щепотка соли.
Вы также можете готовить суп с галушками без мяса на овощном бульоне - получится не менее вкусно.
Куриное филе промойте, очистите от пленок и костей. Выложите в кастрюлю с водой и лавровым листом. Варите около 40 минут на небольшом огне, при необходимости снимая пену. Затем достаньте мясо, нарежьте брусочками и верните в суп с галушками.
Морковь натрите, а лук мелко нарежьте. Обжарьте овощи на горячей сковороде с маслом до золотистого цвета (около 5 минут). Картошку почистите, нарежьте небольшим кубиком и выложите в бульон вместе с зажаркой. Варите около 15 минут.
За это время замесите густое тесто из всех перечисленных ингредиентов. Нарежьте на кусочки ножом или отщипните пальцами. При полуготовности картошки наступает момент, когда добавлять галушки в суп. Варите блюдо еще 5-10 минут (в зависимости от размера галушек) и оставьте немного настояться под крышкой.
Готовое блюдо подавайте со свежей зеленью и, по желанию, со сметаной. Хранится суп с галушками и мясом не более 2 дней.