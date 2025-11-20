Для многих людей декабрь - один из самых любимых месяцев в году. Это пора, когда отмечается День ВСУ, Рождество Христово и Новый год.
УНИАН собрал в один список все праздники в декабре 2025, чтобы вы ничего не пропустили и не забыли поздравить своих близких.
Какие праздники в декабре
Этот зимний месяц богат важными событиями. Вот какие в декабре праздники:
- 1.12 - День (всемирный) борьбы со СПИДом, День сотрудников прокуратуры
Первый праздник начали отмечать в 1988 году под эгидой ВОЗ. В этот день проводят мероприятия по диагностике этого заболевания и занимаются просветительством, чтобы разрушать стереотипы и мифы.
Сотрудников прокуратуры с их профессиональным днем поздравляют с 2000 года. Праздник учредили в годовщину дня, когда парламент принял закон, который регламентирует работу этого органа.
- 3.12 - День (международный) лиц с инвалидностью
Праздник был учрежден Генассамблеей ООН и отмечается с 1992 года. Призван привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются такие люди во время жизни в социуме.
- 6.12 - День Вооруженных Сил Украины, День Святого Николая (по новому стилю)
День чествования военных учредили еще в 1991 году. Дату выбрали неспроста. В этот день в далеком 1919 году бойцы армии УНР начали Первый зимний поход.
Второй праздник не менее известный. Он посвящен святителю Николаю Чудотворцу. Это один из любимейших праздников детей, ведь в этот день родители им кладут под подушку какие-то сладости или маленькие подарки.
- 7.12 - День (международный) гражданской авиации
Организация Объединенных Нациой основала этот праздник в 1996 году в годовщину Чикагской конвенции, которая заложила основу авиации в гражданском секторе. День призван подчернуть важнейшее значение авиаперевозок.
- 9.12 - День (международный) борьбы с коррупцией
Праздник был учрежден ООН, чтобы выделить необходимость не опускать руки в этой бесконечной борьбе.
- 10.12 - День прав человека
Дату отмечают с 1950 года. За два года до него была принята декларация прав человека.
- 12.12 - День Сухопутных войск ВС Украины
Профессиональный праздник украинских защитников, который отмечается с 1997 года. В этот день поздравляют всех военных, служащих в самом многочисленном роде войск.
- 14.12 - День ликвидатора ЧАЭС
Памятная дата, призванная восхвалить подвиг, которые совершили ликвидаторы крупнейшей техногенной катастрофы.
- 15.12 - День работника суда
Праздник был учрежден в 2000 году, чтобы отметить значительный вклад представителей этой профессии в правосудие и защиту прав людей.
- 17.12 - День работника государственной исполнительной службы
Дату отмечают с 2009 года в честь сотрудников соответствующего органа и той важной работы, которую они делают для поддержаний правопорядка.
- 18.12 - День (международный) мигранта
Его учредили в 2000 году, чтобы отметить большой вклад мигрантов в развитие стран, в которые они приезжают, и привлечь внимание к их ежедневным трудностям на новом месте.
- 19.12 - День адвокатуры
Профессиональный праздник установили президентским указом в 2002 году, чтобы выделить огромное значение таких специалистов в жизни общества.
- 22.12 - День дипломатической службы, День энергетиков
Первый праздник учредили в 2005 году в день, когда УНР основала Генеральный секретариат международных дел.
Вторая дата - это праздник работников энергетической сферы. С начала полномасштабной войны работа энергетиков стала очень опасной и еще более важной.
- 24.12 - День сотрудников архивных учреждений, Рождественский сочельник
Профессиональный праздник для служащих архивов учредили в 1998 году, чтобы отметить их вклад в развитие науки, культуры и других сфер жизни общества.
В то же время Сочельник занимает особое место в сердцах украинцев. Дети ходят по домам, читая стихи и распевая колядки, а семьи собираются на торжественный ужин. Традиционно, он должен включать двенадцать блюд.
- 25.12 - Рождество (по новому стилю)
Христианский праздник посвященный рождению Спасителя. После перехода на новый календарь украинцы отмечают его в этот день.
Выходные в декабре
Традиционно, в первый месяц зимы 31 день. Из них только восемь будут выходными - 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 число. Соответственно еще 23 дня - будут рабочими.
Поскольку в Украине продолжается военное положение праздники в декабре не дадут дополнительных выходных. В то же время многие работодатели по своему усмотрению могут отпускать сотрудников отдыхать в новогодние и/или рождественские дни.