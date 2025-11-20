Рассказываем, какие будут профессиональные и международные праздники в декабре в Украине.

Для многих людей декабрь - один из самых любимых месяцев в году. Это пора, когда отмечается День ВСУ, Рождество Христово и Новый год.

УНИАН собрал в один список все праздники в декабре 2025, чтобы вы ничего не пропустили и не забыли поздравить своих близких.

Какие праздники в декабре

Этот зимний месяц богат важными событиями. Вот какие в декабре праздники:

1.12 - День (всемирный) борьбы со СПИДом, День сотрудников прокуратуры

Первый праздник начали отмечать в 1988 году под эгидой ВОЗ. В этот день проводят мероприятия по диагностике этого заболевания и занимаются просветительством, чтобы разрушать стереотипы и мифы.

Сотрудников прокуратуры с их профессиональным днем поздравляют с 2000 года. Праздник учредили в годовщину дня, когда парламент принял закон, который регламентирует работу этого органа.

3.12 - День (международный) лиц с инвалидностью

Праздник был учрежден Генассамблеей ООН и отмечается с 1992 года. Призван привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются такие люди во время жизни в социуме.

6.12 - День Вооруженных Сил Украины, День Святого Николая (по новому стилю)

День чествования военных учредили еще в 1991 году. Дату выбрали неспроста. В этот день в далеком 1919 году бойцы армии УНР начали Первый зимний поход.

Второй праздник не менее известный. Он посвящен святителю Николаю Чудотворцу. Это один из любимейших праздников детей, ведь в этот день родители им кладут под подушку какие-то сладости или маленькие подарки.

7.12 - День (международный) гражданской авиации

Организация Объединенных Нациой основала этот праздник в 1996 году в годовщину Чикагской конвенции, которая заложила основу авиации в гражданском секторе. День призван подчернуть важнейшее значение авиаперевозок.

9.12 - День (международный) борьбы с коррупцией

Праздник был учрежден ООН, чтобы выделить необходимость не опускать руки в этой бесконечной борьбе.

10.12 - День прав человека

Дату отмечают с 1950 года. За два года до него была принята декларация прав человека.

12.12 - День Сухопутных войск ВС Украины

Профессиональный праздник украинских защитников, который отмечается с 1997 года. В этот день поздравляют всех военных, служащих в самом многочисленном роде войск.

14.12 - День ликвидатора ЧАЭС

Памятная дата, призванная восхвалить подвиг, которые совершили ликвидаторы крупнейшей техногенной катастрофы.

15.12 - День работника суда

Праздник был учрежден в 2000 году, чтобы отметить значительный вклад представителей этой профессии в правосудие и защиту прав людей.

17.12 - День работника государственной исполнительной службы

Дату отмечают с 2009 года в честь сотрудников соответствующего органа и той важной работы, которую они делают для поддержаний правопорядка.

18.12 - День (международный) мигранта

Его учредили в 2000 году, чтобы отметить большой вклад мигрантов в развитие стран, в которые они приезжают, и привлечь внимание к их ежедневным трудностям на новом месте.

19.12 - День адвокатуры

Профессиональный праздник установили президентским указом в 2002 году, чтобы выделить огромное значение таких специалистов в жизни общества.

22.12 - День дипломатической службы, День энергетиков

Первый праздник учредили в 2005 году в день, когда УНР основала Генеральный секретариат международных дел.

Вторая дата - это праздник работников энергетической сферы. С начала полномасштабной войны работа энергетиков стала очень опасной и еще более важной.

24.12 - День сотрудников архивных учреждений, Рождественский сочельник

Профессиональный праздник для служащих архивов учредили в 1998 году, чтобы отметить их вклад в развитие науки, культуры и других сфер жизни общества.

В то же время Сочельник занимает особое место в сердцах украинцев. Дети ходят по домам, читая стихи и распевая колядки, а семьи собираются на торжественный ужин. Традиционно, он должен включать двенадцать блюд.

Христианский праздник посвященный рождению Спасителя. После перехода на новый календарь украинцы отмечают его в этот день.

Выходные в декабре

Традиционно, в первый месяц зимы 31 день. Из них только восемь будут выходными - 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 число. Соответственно еще 23 дня - будут рабочими.

Поскольку в Украине продолжается военное положение праздники в декабре не дадут дополнительных выходных. В то же время многие работодатели по своему усмотрению могут отпускать сотрудников отдыхать в новогодние и/или рождественские дни.

