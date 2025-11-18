В Украине установлены места, в которых запрещено собирать грибы - нарушители получат штраф.

Сбор диких грибов - популярное в Украине увлечение, к которому приобщаются тысячи людей. Однако в поисках лесных даров важно соблюдать закон. В законодательстве есть определенные ограничения для грибников. Если вы не знаете, где разрешено собирать грибы, то можете получить штраф и конфискацию найденных плодов.

Подробности об "охоте" за грибами и их продаже эксклюзивно для УНИАН рассказала адвокат ОА EvrikaLaw Ольга Брус. Специалист сообщила, где можно и запрещено срезать плоды, и за какие нарушения грибников могут оштрафовать.

Видео дня

Можно ли собирать грибы в Украине 2025

Эксперт объясняет - обычные грибы в Украине можно срезать в лесах, которые являются государственной или коммунальной собственностью на территории, которая не имеет специальных отметок, где указано, что сбор запрещен.

Рядовой гражданин имеет право собрать столько грибов, сколько ему необходимо для личного потребления. Эти нормы в каждом регионе должны устанавливать местные власти. Но относительно того, можно ли собирать грибы в Украине в размере одной-двух корзин, переживать не нужно - человека точно не накажут.

Где запрещено собирать грибы

Сбор запрещен на территориях, которые являются частью природно-заповедного фонда - это национальные природные парки, заповедники, ботанические сады, дендрологические парки. Также нельзя срезать плоды на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Кроме того, важно не только понимать, где можно собирать грибы, но и уметь их различать. Краснокнижные виды запрещено срезать.

Какой штраф за сбор грибов есть в Украине

За сбор грибов на территориях, где это запрещено, или там, где собирать грибы можно только по лесным билетам, предусмотрено наказание по статье 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Для рядовых граждан штраф за грибы в неположенном месте составляет от 17 до 51 гривны, а должностных лиц - от 51 гривны до 119 гривен.

Можно ли продавать грибы, собранные в лесу

Адвокат отмечает - срезать плоды можно только для личного пользования, а не продажи. За торговлю с рук в неустановленных местах предусмотрено наказание по статье 160 КУоАП - штраф в размере от 17 до 119 гривен. Кроме того, у правонарушителя могут конфисковать то, что он продавал.

Продажей могут заниматься граждане-предприниматели, которые получили лесной билет. В документе указано, когда можно собирать грибы, где и в каком объеме. Такой билет выдается раз в год и его владельцы платят рентную плату за пользование природными ресурсами. Эти лица получают в пользование специально отведенную территорию, на которой могут собирать грибы, и она должна быть обозначена специальными знаками.

Чтобы получить лесной билет, нужно обратиться с заявкой на использование лесных ресурсов в госпредприятие "Леса Украины" или в его структурное подразделение (лесничество, надлесничество), на территории которого лицо планирует собирать грибы. Также для оформления документа можно подать заявление через Единую экологическую платформу "ЭкоСистема".

После того как заявку согласуют, человек должен оплатить рентную плату и может срезать грибы в определенные периоды и в установленном объеме (эти показатели устанавливаются индивидуально).

справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

Вас также могут заинтересовать новости: