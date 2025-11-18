По ее словам, претендовать на землю от государства могут лишь отдельные категории военнослужащих.

Участники боевых действий имеют первоочередное право на бесплатную землю, но процедура ее получения часто кажется сложной. Адвокат и партнер LESHCHENKO & PARTNERS Анастасия Блинду эксклюзивно для УНИАН объяснила, как получить землю по УБД 2025 и что для этого нужно.

Кто может получить землю по УБД и на какой участок можно рассчитывать

По словам адвоката, согласно закону "О статусе ветеранов войны", первоочередное право на получение земельного участка имеют те участники боевых действий, у кого оформлен соответствующий статус и которые указаны в статьях 5 и 6 этого Закона.

Пункт 14 части первой статьи 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" определяет, что участникам боевых действий предоставляются льготы по первоочередному отводу земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.

Вместе с тем юрист объяснила, сколько дают земли по УБД. По ее словам, согласно ч. 1 ст. 121 Земельного кодекса Украины граждане Украины имеют право на бесплатную передачу им в собственность земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности для ведения фермерского хозяйства. Выделяют земельный участок размером, соответствующим паевой доле членов сельскохозяйственных предприятий на территории соответствующего сельского, поселкового или городского совета.

Если на этой территории есть несколько таких предприятий, размер пая определяют как средний между ними. Если же на территории нет ни одного предприятия, размер пая берут как средний по всему району.

Для каждого УБД есть определенные ограничения по размеру участка:

для ведения личного крестьянского хозяйства - не более 2,0 гектара;

для ведения садоводства - не более 0,12 гектара;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах - не более 0,25 гектара, в поселках - не более 0,15 гектара, в городах - не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства - не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей - не более 0,01 гектара.

"Также, следует знать, что в собственность участники боевых действий могут получить только по одному земельному участку каждого целевого назначения, несмотря на его размер. Поэтому, если участник боевых действий получил в собственность земельный участок меньшего размера для соответствующего целевого назначения - нельзя получить еще один такого же целевого назначения для того чтобы "добрать" размер, установленный ч. 1 ст. 121 Земельного кодекса Украины", - подытожила Блинду.

Также, приватизация возможна, если эти лица ранее не приватизировали земельный участок соответствующего целевого назначения и размера, добавила юрист.

Можно ли получить землю по УБД во время войны, выбрав ее самостоятельно

Эксперт объяснила, как получить землю по УБД, если военнослужащий хочет стать владельцем земли в конкретном регионе. По словам Блинду, действующее законодательство, регулирующее вопросы первоочередного отвода в собственность участникам боевых действий земельных участков не устанавливает никаких ограничений по местонахождению земельного участка.

Лица, имеющие право на получение таких земельных участков могут выбрать любой регион и любой свободный земельный участок соответствующей категории для обращения с заявлением об отводе его им в собственность независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания (проживания) лица.

Стоит отметить, говорит адвокат, что в соответствии со статьей 122 Земельного кодекса Украины, заявления на бесплатное получение земельных участков следует подавать в следующие органы:

Сельские, поселковые, городские советы - если речь идет о земельных участках коммунальной собственности соответствующей общины для любых нужд;

Областная государственная администрация - для земель государственной собственности в пределах городов областного значения, за пределами населенных пунктов, для земель, которые не относятся к конкретному району, или если районная государственная администрация не создана;

Главное управление Госгеокадастра в области - для земель государственной собственности, предназначенных для сельскохозяйственных нужд.

При этом следует понимать, что действующее законодательство не предусматривает получение участка членами семьи УБД, поскольку это является личным правом участника боевых действий. Родные имеют право воспользоваться другими льготами, предусмотренными законодательством.

Как оформить землю по УБД - какие нужны документы

Блинду ответила, как по УБД получить землю и какие нужно собрать документы. Для этого участник боевых действий должен подать заявление в соответствующий орган с просьбой разрешить разработку землеустроительной документации, указав примерный размер участка и его желаемое назначение. К заявлению (ходатайству) прилагаются:

копия паспорта и идентификационного налогового кода;

документ, удостоверяющий участие в боевых действиях (удостоверение, справка);

графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка (помним, что он должен быть свободным);

согласование землепользователя (в случае подачи заявления относительно земельного участка, находящегося в пользовании других лиц);

согласие на сбор и обработку персональных данных.

"Для того чтобы подготовить графические материалы, лучше всего обычно пользоваться данными с Публичной кадастровой карты, но стоит обратить внимание, что во время военного положения данные закрыты для просмотра через веб-сервис map.land.gov.ua из соображений безопасности. Поэтому, можно отправить запрос в компетентный орган, чтобы узнать есть ли свободные земельные участки или же непосредственно обратиться в эти органы для получения помощи, или воспользоваться другими сервисами, из которых можно сгенерировать графические материалы, в дальнейшем на которых (при наличии информации о желаемом земельном участке) можно обозначить земельный участок", - объясняет юрист.

По словам адвоката такое заявление должны рассмотреть в течение месяца и дать ответ: с согласованием или отказом.

"Поданное заявление о предоставлении разрешения на разработку землеустроительной документации для отвода ее в собственность подлежит рассмотрению в течение месячного срока органом государственной власти или местного самоуправления, по результатам которого орган дает разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка или предоставляет мотивированный отказ в его предоставлении", - говорит юрист.

Отказать в предоставлении разрешения можно только, если выбранное место не соответствует требованиям законов, нормативных актов, генеральных планов населенных пунктов, схем землеустройства, технико-экономических обоснований и утвержденных проектов благоустройства территорий. Указанное предусмотрено ч. 7 ст. 118 Земельного кодекса Украины, отмечает адвокат.

Статья предусматривает исключение: если лицо просит бесплатно земельный участок, потому что уже имеет на нем собственный объект недвижимости (жилой дом, здание или сооружение), и в течение установленного срока не получило разрешение на разработку землеустройства или получило отказ, оно имеет право в течение месяца после окончания этого срока заказать проект землеустройства самостоятельно, без дополнительного разрешения, предварительно письменно уведомив об этом соответствующий орган, отметила юрист.

В то же время, по ее словам это только первый шаг в процессе получения земельного участка. Далее, после того как вы получили разрешение на разработку проекта землеустройства, нужно переходить к следующим этапам оформления:

лицо обращается к землеустроительной организации для разработки проекта, срок разработки которого составляет до шести месяцев на платной основе;

орган государственной власти или местного самоуправления, который предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства должен его утвердить своим решением в течение двух недель;

указанный земельный участок должен быть зарегистрирован и о нем должны быть внесены данные в Государственный земельный кадастр;

лицо имеет право после этих процедур оформить право собственности на этот земельный участок и со дня регистрации в Реестре таких прав станет его владельцем.

"Поскольку участники боевых действий имеют право на первоочередное получение в собственность таких земельных участков, их заявления будут рассматриваться быстрее чем заявления других граждан. Однако, если в компетентный орган поступят несколько заявлений - они будут рассматриваться в порядке очередности", - добавила Блинду.

Также стоит учитывать, что сегодня, согласно пункту 27 Переходных положений Земельного кодекса Украины, во время военного положения запрещено безвозмездно передавать в частную собственность государственные и коммунальные земельные участки, а также запрещено давать разрешения на разработку документации для такой передачи или изготавливать эту документацию.

Есть только два исключения, на которые этот запрет не распространяется - если человек хочет бесплатно оформить в собственность земельный участок, на котором уже стоит его дом или другая недвижимость, или если гражданин Украины пользуется земельным участком, который был передан ему в пользование до 1 января 2002 года.

справка Анастасия Блинду Партнер, юрист "ЛЕЩЕНКО И ПАРТНЕРЫ Специализируется на решении гражданских, хозяйственных и административных споров. Имеет глубокую экспертизу по делам о защите права собственности, обжаловании решений и бездействия органов власти, спорах, связанных с прохождением публичной службы, а также в диффамационных процессах.

