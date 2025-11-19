Его можно купить целенаправленно, и он в разы дешевле, чем дрова.

Украинцы, которые имеют частные дома без газа, отапливают помещения печами. И это логично, но каждый год перед наступлением холодов остро встает вопрос с топливом, потому что то, сколько стоит 1 куб дров, действительно впечатляет. Эксперт по твердому топливу, владелец Koloda.ua Сергей Чайкин рассказал, чем можно топить печь - кроме дров, как оказалось, есть еще варианты.

Ранее мы рассказывали, как быстро растопить сырые дрова и можно ли ими отапливать помещение.

Чем можно отапливать буржуйку - мнение эксперта

Сергей Чайкин считает, что буржуйка - это неприхотливый отопительный прибор. Топить ее, кроме дров, можно фактически всем, что горит, но лучше использовать уголь или брикеты для отопления.

Видео дня

Если не знаете, чем топить дешевле, можно использовать ветки деревьев, которые остались после обрезки, или купить обапил (отходы от обработки древесины) - это очень дешевый тип топлива, его можно найти на пилорамах. Обапил - это часть дерева с корой, его часто перерабатывают в щепу, а затем - в пеллету. Обапил будет стоить дешевле, чем колотые дрова.

"А вот топить шишками или лесным настилом не стоит - вы скорее согреетесь от того, что будете загружать буржуйку, чистить ее и выносить пепел, потому что шишки и лесной настил очень быстро сгорают, как картон, и дают немного тепла", - добавляет эксперт.

Чем лучше топить печь - дровами или брикетами

Чайкин признался, что когда-то он провел эксперимент - взял одинаковое количество дров из разных пород деревьев и одинаковое количество различных брикетов и выяснил, что брикеты не намного дольше горят, чем дрова. Брикеты горели примерно на 20-30% дольше, чем дрова. Но, если взглянуть на стоимость брикетов, - они обычно дороже в несколько раз, чем дрова, то, с нашей точки зрения, выгоднее топить дровами. Благодаря такому опыту стало понятно, чем лучше топить печь - у брикетов есть свои преимущества (они всегда сухие и их удобно хранить, потому что они компактные), но этот вид топлива дороже.

Чем лучше топить - дровами или пеллетами

Если перед вами уже не стоит дилемма о том, чем выгоднее топить - дровами или брикетами, то стоит перейти к другому типу топлива - пеллетам. Эксперт предупредил, что дрова и пеллеты используются в различных видах отопительных систем, поэтому эти виды топлива тяжело сравнивать. Дрова используют в твердотопливных котлах, а пеллеты - в пеллетных:

"Мы не сможем сжигать пеллеты в обычных твердотопливных котлах, потому что его конструкция нам это сделать не позволит. И наоборот - дрова нельзя сжигать в пеллетных котлах".

Топить дровами, напоминает Чайкин, это более трудоемкий процесс, поскольку дрова нужно часто подбрасывать. Но твердотопливные котлы обычно немного дешевле, чем пеллетные, и стоимость дров ниже, чем пеллетов, поэтому топить дровами немного дешевле.

Топить пеллетами менее трудоемко, поскольку в пеллетный котел можно настроить автоматическую подачу топлива, и, засыпав в бункер котла много пеллет, есть возможность несколько суток к нему даже не подходить, потому что там будет работать автоматика. А вот дрова в твердотопливный котел нужно подбрасывать несколько раз в сутки. Топить пеллетами немного дороже, чем дровами, но при этом человек экономит много своего времени.

Чем лучше топить дом, кроме дров, а что использовать не стоит

По мнению Чайкина, кроме дров печь лучше топить брикетами, также можно использовать обапил и ветки деревьев, которые остались после обрезки.

Дополнительно эксперт объяснил, чем топить печь не стоит - по его словам, для помещения не подходят:

отходы древесины, которую использовали, к примеру, во время строительства или химического производства и которая вобрала в себя какие-то химикаты;

доски, обработанные лаком или краской, потому что во время горения вредные вещества попадают в воздух, и люди могут ими надышаться.

Также для отопления не подходит торф - от него много копоти, он имеет неприятный запах и его дым вреден (содержит токсичные вещества).

справка Сергей Чайкин Эксперт по твердому топливу, владелец Koloda.ua Сергей Чайкин родом из Запорожья. Еще в 17 лет начал работать с древесиной - был сотрудником фирмы, которая занималась срезанием аварийных деревьев. С 2010 по 2014 год учился в Киевском национальном экономическом университете им. Вадима Гетьмана на специальность экономика предприятия. Весной 2023 года основал ООО "Колода".

Вас также могут заинтересовать новости: