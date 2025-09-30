Для некоторых украинских семей оплата коммунальных услуг является тяжелой ношей. Им предоставляется субсидия на центральное отопление и покупку топлива. Государство берет на себя часть суммы по платежкам. Скидка предоставляется на отопительный сезон, то есть с октября по апрель.
Пенсионный фонд анонсировал перерасчет выплат на 2025-2026 год. Украинцам, которые уже получают скидку или хотят ее оформить, стоит знать, как оформить субсидию и кому откажут в получении.
Как начисляется субсидия на отопление в Украине в 2025 году
Подробности об услуге опубликовал на своем официальном сайте ПФУ. Государственная помощь назначается на период с 16 октября по 15 августа и распространяется на оплату коммунальных услуг, а также покупку газа, жидкого горючего и печного топлива.
Для большинства семей, у которых уже была эта скидка, субсидия на отопительный сезон автоматически переназначается. Обращаться в Пенсионный фонд таким категориям не нужно.
Подать заявление на субсидию нужно гражданам, которые:
- хотят оформить выплаты впервые;
- имеют изменения в составе семьи или перечне получаемом коммунальных услуг;
- лишились субсидии из-за задолженности, которую уже погасили.
Если обратиться с заявлением до конца ноября, то субсидию начислят с начала отопительного периода. А если позднее, то с начала месяца обращения.
Как оформить субсидию
Для пользования услугой нужно заполнить декларацию о доходах семьи по установленному образцу, а также собрать дополнительные документы. Например, переселенцам понадобится справка ВПЛ, а арендаторам - договор об аренде.
Затем подайте заявление удобным для вас способом:
- В отделении Пенсионного фонда.
- Онлайн. Подробно о том, как оформить субсидию через Дию, написано на сайте.
- Через Центр предоставления административных услуг.
- По почте. Для этого надо прислать документы на адрес ПФУ.
Размер субсидии для каждой семьи определяется индивидуально на основе доходов всех прописанных по адресу жильцов.
Кому не предоставляется субсидия на отопление
В Пенсионном фонде назвали категории украинцев, которым точно не дадут скидку. Перед тем, как оформить субсидию пенсионеру или другому лицу, нужно проверить себя по этому списку.
Существуют такие причины отказа в субсидии:
- Задолженность по коммуналке. При накоплении более 680 гривень долга скидка не выплачивается.
- Задолженность по алиментам давностью более 3 месяцев.
- Неофициальные доходы. Речь о совершеннолетних членах семьи, которые не работают и не получают пенсию.
- Крупные покупки - более 50 тысяч гривень, кроме трат на лечение, или наличие более 100 тысяч гривень на депозите.
- Высокое имущественное положение: владение жильем с большой площадью, дополнительным жилище (кроме того, что находится в оккупации) или новым автомобилем.
После исправления этих обстоятельств можно повторно написать заявление повторно.