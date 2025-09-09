День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии согласно новому церковному стилю теперь отмечают раньше.

Православная церковь в сентябре почитает память святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. День считается женским и в народе получил название Вселенские бабьи именины. Когда праздник святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечают по новому церковному стилю, об истории даты, о чем молятся женщины и главных запретах дня - рассказываем в материале.

Как появился день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии - краткая история

История этого праздника довольно печальна. Согласно ей, в Риме, во II веке, жила благочестивая вдова София (в переводе ее имя звучит как "мудрость") и три ее дочери. Изначальные греческие имена девочек были Пистида, Элпида и Агапи, но на старославянский их перевели как Вера, Надежда и Любовь, а вот София сохранили без перевода.

София была примером истинной христианки и своих дочерей воспитывала также в любви к Священному Писанию и духовной и телесной чистоте. Об их благочестивой семье донесли императору Адриану, и он потребовал, чтобы мать с дочерями принесли жертвы языческой богине Диане. Поначалу Софию и девочек пытались заманить лестью и подарками - для этого всех на три дня поселили в доме богатой женщины, их надзирательницы. Но София продолжала наставлять детей в вере и готовила их к испытаниям.

Спустя некоторое время девочек привели к императору: на то время Вере было 12 лет, Надежде - 10, а Любви - 9. Все трое отказались поклоняться идолам, и император пришел в ярость и, несмотря на юный возраст девочек, приказал их подвергнуть жестоким пыткам. Они стойко перенесли муки, но погибли. София похоронила дочек по христианскому обычаю и три дня скорбела на могиле, после чего также умерла.

Предание о том, как погибли Вера, Надежда, Любовь и мать их София - одно из самых древних христианских сказаний. Известно, что почитать святых начали с VII века. Существует также версия, что Вера, Надежда, Любовь и София могли быть не историческими личностями, а символами главных христианских добродетелей, которые воплотились в их именах.

Праздник Веры, Надежды, Любови - какого числа отмечают по новому и старому стилю

После того, как в 2023 году Православная церковь в Украине перешла на новый стиль, фиксированные даты праздников сместились - их теперь отмечают на 13 дней раньше.

Таким образом, согласно новому календарю день Веры, Надежды, Любви и их матери Софии будут праздновать 17 сентября. В староцерковном календаре дата праздника остается прежней - это 30 сентября.

Что означает икона "Вера, Надежда, Любовь и мать их София"

На иконе изображены мученицы - София с дочерями Верой, Надеждой и Любовью. Их имена напоминают нам о главных христианских добродетелях:

София - это праведная мудрость;

Надежда - ожидание лучшего;

Вера - вера во Христа;

Любовь - чистое, бескорыстное чувство.

Икона святых почитается как чудотворная.

О чем молятся Вере, Надежде, Любови и матери их Софии, главные обычаи дня, что не следует делать

В праздник верующие обращаются с молитвами к святым мученицам: у них просят семейного счастья, рождения детей, а женщины - исцеления от женских недугов.

В народе праздник прозвали Вселенские бабьи именины, так как святые мученицы стали символом всех женщин, матерей и дочерей. Поэтому в праздник особенно почитают женщин. Интересно, что главным обычаем дня считается утренний ритуальный плач или скорбь о судьбе святых - верят, что такие слезы способны отвести беды и болезни от дома и семьи.

Также с утра идут в храм, где берут три свечи: две ставят Христу, а третью приносят домой и устанавливают в каравай, испеченный накануне. Этим хлебом угощают всю семью, чтобы в жизни каждого были мир и гармония.

Существует и несколько запретов:

в этот день женщинам нельзя тяжело работать;

не советуют устраивать шумные пиршества;

не следует ссориться - наоборот, важно примириться с близкими.

Свадеб и венчаний в этот день стараются не проводить - говорят, это плохая примета, но вот свататься можно.

