В октябре одна категория украинок может отправиться на фронт.

Хотя в Украине продолжается полномасштабная война с всеобщим призывом мужчин, мобилизация женщин пока не была объявлена. Десятки тысяч украинок проходят службу в ВСУ, но все они являются добровольцами. Мы разобрались, планируются ли изменения для женского пола в октябре, и на какие военные должности берут девушек.

Будет ли мобилизация женщин в Украине в 2025 году

С начала войны воинский призыв для женского пола проводился исключительно добровольно. Октябрь не принесет никаких нововведений. Мобилизация женщин в Украине в 2025 проходит только по их согласию. Без изменений в законодательстве принудительно забирать девушек в армию невозможно.

Однако некоторые украинки обязаны становиться на воинский учет. Это не значит, что их мобилизуют. Но нарушительницы правил учета получат штрафы наравне с мужчинами.

Видео дня

Вот кто из женщин военнообязанный в Украине на данный момент:

врачи всех специальностей;

медсестры;

фармацевты;

стоматологи.

Также на учет поставят всех, кто обучался на военной кафедре.

Медики должны проходить военно-врачебную комиссию, а также уведомлять военкомат о самых важных изменениях в своей жизни.

Как проходит добровольная мобилизация женщин в Украине

О том, как девушке попасть в армию и какие вакансии доступны для желающий, рассказал Центр рекрутинга ВСУ.

Молодые девушки могут подписать контракт 18-24, а все остальные - заключить обычный контракт на военную службу. При этом желающим нужно понимать - добровольная мобилизация женщин в 2025 накладывает на них такие же обязанности, как на всех военных. Вы не сможете покинуть армию до приказа о демобилизации или окончания войны. Вам будет ограничен свободный выезд из Украины.

Женщины в ВСУ могут служить на тех же должностях, что и мужчины. Это могут быть как тыловые, так и боевые специальности - бухгалтер, деловод, боевой медик, юрист, психолог, аэроразведчик, оператор дронов, стрелок и т.д.

Чтобы присоединиться к армии, украинке обязательно нужно пройти собеседование с рекрутером, а также получить удовлетворительный вывод военно-врачебной комиссии и собрать пакет документом. Большим плюсом будет наличие водительских прав и прохождение курсов первой помощи.

Если все этапы пройдены, то перед отправкой на фронт контрактницу отправят на обязательную общевойсковую подготовку.

Вас также могут заинтересовать новости: