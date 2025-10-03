Рассказываем, какие съедобные грибы можно найти в это время года и куда за ними идти.

Грибных сезонов в Украине есть несколько, а в октябре начинается один из них. Урожай грибов во многом зависит от погоды: если прошел хороший дождь, после которого наступило потепление - смело отправляйтесь на "тихую охоту". Какие есть съедобные грибы в октябре и где их искать - рассказываем далее.

Что обычно собирают в октябре - какие осенние грибы можно есть

Осень в этом сезоне выдалась не особо холодной, как и в прошлые годы, поэтому в лесах сейчас можно встретить не только осенние, но и летние грибы. И многие грибники уже начали свою "охоту".

Одно из главных правил гласит: собирать грибы нужно только в разрешенных местах, то есть там, где нет ограничений в связи с военным положением и, конечно, не в приграничных зонах. Второе правило, которое такде следует помнить всем - брать можно только те грибы, в которых уверен.

Видео дня

Какие сейчас есть съедобные грибы - названия и где их искать

Опята

Опята растут обильно, любят молодые посадки и их можно порой встретить в неожиданных местах - например, на поваленных лиственных деревьях или пнях.

Но нужно быть внимательным, так как есть еще и ложные опята - ранее мы подробно рассказывали, какие грибы нельзя есть и как отличить съедобные от ядовитых.

Белые грибы

Белый гриб также еще встречается в эту пору, хотя у него разгар сезона немного ранее. "Охота" за белыми грибами всегда напоминает гонки среди грибников - уж очень ценится этот вид.

Чаще всего белый гриб прячется в мохе и лишайниках, а растет обычно в хвойных лесах, а также смешанных.

Маслята

Маслята тоже любят теплую погоду. Чаще всего они растут в хвойных лесах, хотя можно их найти и в смешанных молодых посадках, любят известняковые почвы.

Маслят есть несколько видов, в том числе есть и ложные. Поэтому будьте осторожны: рыхлые грибы, которые плохо пахнут (не грибами), имеют неаппетитный вид, хотя внешне и похожи на маслята, лучше не берите.

Польские грибы (моховики)

Также часто встречается в наших лесах: чаще всего в хвойных, реже - в литсвенных. Любит песчаные почвы, устланные хвойными иголками.

Начинающим грибниками с польским грибом советуют быть начеку - его можно спутать с ложным польским. Основные отличия его от съедобного - это розовый оттенок нижней шляпки. Также встречается ядовитый сатанинский гриб, похожий на польский - у него ножка красноватого цвета, переходящая в оранжевый.

Вешенки

Вешенки также часто называют устричный гриб, из-за его схожести с устрицами и мягким вкусом. Хотя шляпки гриба могут быть не только белого, но и коричневого цвета.

Плодоносят вешенки аж до декабря, растут пучками, чаще всего встречаются на березе, а также на сосне, иве, любят лиственные посадки.

Дождевики

Необычные на вид грибы неопытным грибникам могут показаться несъедобными. Но нет - это гриб-дождевик. Так же, как и опята, он любит поваленные деревья и старые пни, растет семьями на открытой почве.

Черный груздь

Необычный гриб, имеет темный зеленоватый цвет и небольшую ножку, обычно прячется под опавшей листвой и растет "семьями".

О нем много спорят, можно его собирать или нет - собирать можно, но этот вид грибов относят к третьей категории, то есть, менее ценной. В народе этот гриб еще называют "чернушка" - из-за его шляпки почти черного цвета.

Прежде, чем идти за грибами, посмотрите прогноз - богатые трофеи обычно собирают после прохладной ночи и туманным утром. Ищите тень и влагу - грибнички прячутся в тихих и затененных местах, рядом с деревьями. Не ленитесь заглядывать под листья, ветки и мох - многие грибы прячутся именно там. И, как уже говорили ранее, будьте осторожны: не уверены в съедобности гриба, лучше оставьте его в лесу.

Вас также могут заинтересовать новости: