С 12 октября въезд в ЕС будет осуществляться по новой процедуре.

С начала полномасштабной войны многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и найти убежище в странах Евросоюза. Нашим согражданам важно знать, когда меняются правила въезда в ЕС для украинцев, чтоб быть к ним готовыми и беспрепятственно посещать близких.

В июле Европейский парламент одобрил внедрение новой процедуры пересечения границы EES - она заработает с 12 октября.

Мы разобрались, что нужно для въезда в ЕС по новым правилам.

Видео дня

Что такое EES - как работает система

Процедуру EES (расшифровывается как Entry\Exit System) вводят, чтоб контролировать поток людей, которые въезжают в страны Европейского союза и Шенгенской зоны.

Эти новые правила пересечения границы с ЕС коснутся не только украинцев, но и граждан других государств, которые не входят в это экономическое объединение.

Вместо привычного штампа в паспорте туристы должны будут пройти процедуру для сбора важных биометрических данных:

отпечатков пальцев;

фото лица;

загранпаспорта.

Также человек соглашается на обработку его персональных данных, которые будут храниться в системе.

Как указывается в отчете Европарламента, таким образом хотят усилить борьбу с нелегальными мигрантами и повысить безопасность граждан Европы.

До марта следующего года новая процедура полностью вытеснит штампы в паспортах. Сбор и обработку данных будут проводить автоматически.

Как пересечь границу с помощью системы ETIAS

Расшифровывается новая система как European Travel Information and Authorisation System (Европейская система информации и авторизации для путешествий). Хотя это нововведение заработает не раньше следующего года, знать о нем стоит уже сейчас.

ETIAS вводят для усиления мер защиты в Европе. Это специальный документ, который расценивают как разрешение пересекать границу. Его выдают на три года. Стоимость документа, который обязателен для граждан стран вне ЕС, составляет семь евро. Безвизовый режим не освобождает от его оформления.

До официального запуска системы платный въезд для украинцев в страны Европы отсутствует и регистрироваться не надо.

Стоит отметить, что правила пересечения границы с ЕС по ETIAS и EES не касаются украинцев, у которых есть временная защита. Нужно просто предъявить при выезде документ с подтверждением соответствующего статуса.

Вас также могут заинтересовать новости: