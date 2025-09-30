Октябрь принесет украинцам много изменений - от налоговых нововведений до начала отопительного сезона.

Октябрь 2025 года будет насыщенным месяцем для украинцев, который принесет нам немало изменений. В Украине начнут отопительный сезон, введут налоговые изменений и переведут часы на зимнее время. Евросоюз изменит правила въезда на свою территорию для украинцев, а Пенсионный фонд требует получателей социальных выплат пройти идентификацию.

Мы рассказали, что изменится в октябре, чтобы вы не упустили никаких важных нововведений.

Видео дня

Перевод часов в 2025 году

В последнее воскресенье месяца, то есть 26 октября, наша страна переходит на зимнее время. В 4:00 ночи нужно перевести время на 1 час назад. Смартфоны и компьютеры делают это автоматически, а механические часы нужно исправить самостоятельно.

В 2024 году процедуру хотели отменить, но соответствующий законопроект так и не был подписан Владимиром Зеленским.

Отопительный сезон 2025

В дома и заведения с центральным отоплением уже скоро подадут тепло. В каждом регионе даты отличатся, поскольку зависят от погоды. Отопительный сезон объявляется, когда средняя температура за сутки опускается до +8°. Школы и больницы обычно нагревают раньше жилых домов.

Коммунальные тарифы

С приближением морозов украинцев особенно беспокоит вопрос стоимости коммунальных услуг. Поскольку у нас действует мораторий на повышение цен на коммуналку, тариф на отопление газом останется прежним. А у пользователей электроотопления будет льготная цена, если они экономят свет.

Однако тариф на электроэнергию под мораторий не подпадает, поэтому может вырасти в будущем. В октябре его увеличения не анонсировано. Бытовые потребители по-прежнему будут платить 4,32 гривни за кВт/час по обычному тарифу, и 2,16 гривни в ночное время (с 23 до 7 часов).

Новые правила банковских переводов

1 октября 2025 все переводы с карты на карту или на банковские реквизиты будут проходить через систему Open Banking. Об этом сообщает Нацбанк Украины. Теперь банки будут получать больше данных о всех участниках, смогут точно отслеживать цепочку операции и упростят обмен информацией с другими финансовыми учреждениями.

Ожидается, что это новшество повысит безопасность банковских операций и уменьшит случаи мошенничества.

Налоговые изменения

Налоговая служба Украины анонсировала изменения, которые вступят в силу 1 октября. Среди них - новые ставки земельного налога и нововведения в ежеквартальной отчетности. Также физические лица могут не платить ЕСВ за себя, если за них это уже сделал работодатель, или сумма налога больше минимального страхового взноса.

Есть еще одна важная реформа: бизнес, у которого есть лицензия на торговлю алкоголем, сигаретами или топливом, должны выплачивать работникам не меньше 16 тысяч гривень в Киеве и областных центрах, и не менее 12 тысяч гривень в других населенных пунктах.

Новые правила начисления соцвыплаты

Этот пункт касается тех, кто получает помощь по инвалидности, уходу и другие виды пособий. Для получателей социальной помощи от государства обязательна идентификация в Пенсионном фонде. На это дается время до 1 ноября, то есть проверку нужно пройти в течение октября. Сделать это можно лично в отделении ПФУ или в приложении Дія.

Новые правила въезда в ЕС

Украинцам, которые планируют выезжать за границу, нужно запомнить новые правила въезда в Европу. С 12 октября пограничники стран Евросоюза вместо печати в загранпаспорт будут собирать биометрические данные. Турист должен будет дать согласие на сканирование лица и отпечатков пальцев, иначе его не впустят.

Праздники в октябре 2025 года

Второй месяц осени известен многими церковными и государственными торжествами. Самые важные праздники в октябре отмечаются в среду 1 числа - это православная Покрова и День защитников и защитниц Украины, посвященный всем военнослужащим ВСУ.

Другие значимые события - это День учителя 5 октября, День врача 6 октября и День украинского языка 27 октября, в честь которого ежегодно проводится Всеукраинский радиодиктант.

Вас также могут заинтересовать новости: