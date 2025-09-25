Рассказываем, какой вред могут нанести разные растения и где их сажать, чтоб обойтись без ущерба.

Украинцы активно сажают возле своего дома и просто на участке разные деревья и кустарники. К тому, что будет украшать участок, каждый подходит по-своему. Однако необходимо понимать, что некоторые растения стоит избегать по самым разным причинам.

Можно выбирать, какие деревья нельзя сажать возле дома по народным приметам или прибегать к советам экспертов, чтоб сделать все с профессиональной точностью.

Что нельзя сажать рядом с домом

Некоторые растения стоит избегать из-за их разрушительного влияния на окружающие объекты. Многие узнают о последствиях, когда уже поздно и дорого что-то делать.

Плакучая ива

У этого дерева великолепный внешний вид, но оно наносит огромный ущерб участку. Корневая система ивы способна широко разрастаться в поисках воды и может даже начать разрушать фундамент, септики и трубы вашего дома.

По словам основателя ландшафтной компании Grown by Design Сэма Ниманна, иву можно сажать на расстоянии не менее 15 метров от дома. Так она даст прекрасную тень, украсит ваш двор, но не повредит собственность.

Глициния

Это очень красивое вьющееся растение, которое люди выращивают на своих участках уже много веков. Лианы глицинии создают эффект живой изгороди, украшая окружающую среду удивительными фиолетовыми цветами.

Ниманн предупреждает, что это "разрушительное растение" может повреждать стены, на которых растет. Лианы глицинии проникают в любые щели и расширяют их.

"Со временем лианы становятся настолько большими, что покрывают собой целые дома", - отметил он.

Вместо глицинии Ниманн рекомендует использовать вьющиеся растения немного меньшего размера, например, клематис.

Фикусы

Это очень популярные деревья, которые способны создать средиземноморскую атмосферу в любом саду. Однако у них есть и темная сторона. За рубежом некоторые ассоциации домовладельцев даже запрещают выращивание фикусов из-за разрушительных корней.

"Их корневые системы печально известны тем, что вызывают трещины в трубах, коробят тротуары и повреждают инфраструктуру", - объяснил основатель Tropical Tree Guide Мэтью Роулингс.

Корневая система фикуса может повреждать объекты на расстоянии 6 метров. Особенную опасность представляют боковые корни, которые растут близко к поверхности.

Английский плющ

Это еще одно вьющееся растение, которое сотни лет используется для украшения участков и домов. Опытные садоводы подчеркивают, что английский плющ ни в коем случае нельзя допускать к росту на стенах. Он повреждает краску и даже штукатурку.

Кроме того, это растение удерживает много влаги, из-за чего в жилище может появиться сырость и даже развиться грибок.

Трубчатая лиана

Это вьющееся растение выбирают за прекрасные цветы и быстрый рост. Оно способно украсить даже невзрачный участок.

Однако нужно быть готовым к тому, что цветы лианы привлекут много насекомых, а крошечные корни этого растения могут проникнуть в самые мелкие трещины в поверхностях.

Вместо лианы стоит обратить внимание на звездчатый жасмин. Он тоже даст много яркой листвы и ароматных цветов.

Бамбук

Это агрессивное и быстрорастущее растение. Эксперты советуют держать его подальше от дома. Главная опасность бамбука в том, что он быстро захватит не только все ваши клумбы, но и проникнет на двор соседа, где также будет стремительно разрастаться.

Береза

Многих может удивить, почему нельзя сажать березу во дворе дома, ведь она очень популярна в наших краях. Это дерево наращивает мощную корневую систему, которая способна повредить фундамент дома и канализацию.

Береза поглощает много влаги, и без щедрого полива будет губить растения вокруг. Также из-за этого дерева во дворе будет большое количество мусора - листья, веточки и "сережки".

Последним важным аргументом против является то, что пыльца березы - очень сильный аллерген. В период цветения она может обострить болезни дыхательных систем.

