Информация на упаковке может указать на качественный продукт или раскрыть его недостатки.

На полках магазинов представлены товары разной ценовой категории. Это касается и макарон. Многие задаются вопросом, почему одна упаковка может быть вдвое дороже другой, хотя на вид они кажутся одинаковыми.

В чем разница между дешевыми и дорогими спагетти и макаронами - далее в материале.

Чем отличаются дешевые макароны от дорогих

Многие люди уверены, что переплачивать за макароны - это пустая трата денег. Однако, как оказалось, на стоимость влияет не только бренд, а качество стоит потраченных средств.

Есть несколько важных аспектов, чем отличаются дешевые макароны от дорогих. Так, на цену влияет качество и сорт муки. Паста, которая изготавливается из твердых сортов, обойдется дороже. Но такие макароны не будут развариваться или слипаться. Кроме того, они полезнее для фигуры.

Стоит упомянуть и технологию производства. Более качественному продукту дают правильно высохнуть. Благодаря этому макароны не разваливаются во время приготовления. В то же время дешевые сушат в ускоренном режиме. Так, изготовители могут продавать больше продукции.

Дорогие макароны часто отличаются своей формой. Например, их поверхность может быть покрыта крохотными бороздками. Любой соус, который вы возьмете для них, или масло будут удерживаться на поверхности, а не стекать на тарелку. В результате паста будет вкуснее.

Последний пункт - это качество. Изготовители дорогих макарон берут хорошее сырье и контролируют качество готовых изделий. В дешевых пачках часто встречаются поломанные макароны.

Как отличить хорошие макароны от плохих

Поскольку ориентироваться на ценник не самая надежная стратегия, мы разобрались, какие макароны считаются хорошими. Вся нужная информация уже есть на пачке.

По качеству макароны можно разделить на три категории:

А - самая полезная группа, изготавливается из твердых сортов пшеницы;

Б - делается из мягких сортов пшеницы;

В - в основном изготавливается из хлебопекарной муки.

Чтобы насладиться качественным продуктом, покупайте макароны, на пачке которых указанно класс 1, группа А или durum. Далее стоит рассмотреть состав. Некоторые производители для экономии могут добавить муку или другие ингредиенты.

Если макароны были изготовлены из качественной пшеницы, в ее составе будет большое количество белка. Изучите информацию на упаковке - его должно быть в составе минимум 12 граммов, а лучше - 14-15 граммов. Если же при изготовлении подмешивали муку, белка будет меньше.

Еще одним маркером качества можно считать наличие маркировки "ГОСТ". Далее обратите внимание на срок годности. Хорошие макароны можно хранить три года. Изделия, в составе которых есть шпинат или другие добавки, хранятся 24 месяца.

Изучив упаковку, нужно рассмотреть сами макароны. Качественные будут с гладкой поверхностью, стекловидными краями, золотистого или желтого цвета.

Изделия из мягких сортов будут с шероховатой поверхностью, белого, яркого или бледного желтого цвета. Также на макаронах могут быть белые точки из-за плохо перемешанного теста. Напоследок нужно слегка потрясти упаковку. Если на дне будут крошки и мелкие кусочки, то над покупкой продукта стоит задуматься дважды.

