Есть один простой лайфхак для чистоты стекол.

Любой хозяйке хотелось бы, чтобы результат уборки сохранился дольше. Для этого можно использовать народные методы, позволяющие содержать дом в чистоте и порядке. Узнайте, как мыть окна так, чтобы грязь с улицы не "прилипала" к ним.

Как помыть окна без разводов для идеальной чистоты

Опытные хозяйки, которые могут похвастаться идеально чистым домом, знают, как мыть окна без разводов, чтобы соседи удивлялись их чистоте. Для этого нужно затевать такую уборку только после заката солнца или в пасмурную погоду, чтобы на стекла не попадали солнечные лучи. Именно они ускоряют высыхание моющих средств, которые потом трудно оттереть, не оставив разводов. Второй лайфхак заключается в ингредиентах - всегда добавляйте в воду уксус и моющее средство, так стекла точно будут чище. В конце окна нужно протирать тряпкой из микрофибры начисто и досуха.

Однако это все относится к тому, как избежать разводов на стеклах, но есть и другая сторона медали - как мыть пластиковые окна так, чтобы даже после дождя они все равно оставались чистыми. Это же знание поможет, если окна выходят на проспект и постоянно оказываются в пыли.

Наберите ведро воды и добавьте в него три колпачка обычного кондиционера для белья и несколько капель йода. Важно не переборщить с аптечным средством, иначе на стекле останутся пятна. Раствор светло-желтого оттенка перелейте в пульверизатор и именно через него опрыскайте окна, а затем сразу протрите тряпкой из микрофибры. Если такой нет, можно воспользоваться бумажными полотенцами.

Второй способ связан с моющим средством для посуды и чайными пакетиками. В обычной чашке 200-300 мл заварите 2-3 пакетика черного чая и остудите. Добавьте несколько капель моющего, перемешайте, перелейте в пульверизатор и обработайте окно. Протирать его нужно или бумажными полотенцами, или вафельными - не микрофиброй. Вы можете использовать один из способов или чередовать оба между собой в зависимости от имеющихся ингредиентов, настроения и желаемого результата.

