Рассказываем, со скольки лет забирают в армию в Украине, и кто попадает под мобилизацию до 25 лет.

В Украине продолжаются военное положение - с августа его продлили еще на 90 дней, то есть до 5 ноября 2025 года - и мобилизация. В ходе нее часто возникает вопрос: могут ли мобилизовать до 25 лет - если служил, к примеру, в армии, а также, если не служил. В каких случаях ребята до 25-ти могут быть призваны на службу - разбираемся в материале.

Ранее мы рассказывали, кто не попадает под мобилизацию с 1 октября 2025 - какие основания для этого нужны.

Какой минимальный возраст для мобилизации в Украине и когда могут призвать до 25-ти

На военную службу в Украине призывают военнообязанных мужчин от 25 до 60 лет. Это общее правило, но из него бывают исключения, когда могут мобилизовать и до 25 лет.

Это происходит в том случае, если мужчина имеет статус военнообязанного. Этот статус регулирует Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Военнообязанными до 25 лет, в частности, являются:

те, кто проходил срочную службу;

кто служил по контракту в ВСУ;

выполнял альтернативную (невоенную) службу;

служил в полиции, рядах МВД или Гостаможслужбы;

закончил военную кафедру вуза.

Кроме того, под мобилизацию могут попасть и те, кого ВВК признала непригодными к срочной службе в мирное время, но годными в военное - по новому закону они считаются военнообязанными, даже если им еще нет 25 лет.

То есть, мобилизация с 18 лет возможна лишь в случае, если у юноши в военно-учетном документе указано, что он является военнообязанным. Во всех остальных случаях до 25 лет - то есть, до достижения мобилизационного возраста - граждане относятся к категории призывников и не могут быть мобилизованы.

Пойти служить ребята-призывники в возрасте 18-24 года могут по собственному желанию - для них был Минобороны разработало специальный Контракт 18-24, после подписания которого они становятся военнообязанными.

Еще один вопрос, который волнует многих - нужно ли проходить ВЛК до 25 лет? Призывники не обязаны проходить ВЛК, медкомиссию нужно проходить лишь в случае получения повестки или направления на ВЛК.

