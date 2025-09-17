Покрова Пресвятой Богородицы согласно новому календарю украинской церкви отмечают в начале октября.

Покров Пресвятой Богородицы - один из самых любимых осенних праздников у православных украинцев. С ним связана интересная история, а также много народных традиций и примет. В этот день принято молиться о небесной защите семьи, просить здоровья, мира и благополучия. Когда Покрова по новому календарю, что принято делать в праздник и что под запретом – рассказываем в материале

Что такое праздник Покрова

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии - праздник в православной украинской церкви. Он не относится к 12 самым большим, но при этом является одним из самых почитаемых в Украине. Его история связана с необычайным появлением Богородицы, которая в X веке защитила жителей Константинополя от врагов.

Согласно преданию, событие произошло во Влахернской церкви, где хранилась одежда Богородицы. В 910 году город осадили варвары. Жители Константинополя вместе с императором и знатью спрятались в храме, где молились о спасении. Среди них был юродивый Андрей со своим учеником Епифанием, и им открылось видения: Пресвятая Богородица коленопреклоненно молилась о христианах. Затем Дева Мария сняла с головы широкое белое покрывало и распростерла его над присутствующими, как будто закрыла их щитом.

Враги неожиданно отступили на следующее утро: согласно одной версии буря разметала их корабли, по другой - их победило византийское войско. Константинополь был спасен, а в народной памяти запечатлелось чудо, как знак заступничества Богородицы. С тех пор христиане стали обращаться к Ней с молитвами о покрове и помощи в бедах.

Когда теперь Покрова в Украине - новая дата праздника

До 2023 года в Украине его отмечали 14 октября, но затем дата сдвинулась на 1 октября. Почему перенесли Покрова? Перенос связан с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь. Согласно новому стилю все фиксированные даты сместились на 13 дней раньше, в том числе и Покрова.

Таким образом Покрова Пресвятой Богородицы теперь отмечают 1 октября, хотя церкви и религиозные общины, которые остались на старом стиле, празднуют, как и раньше - 14 октября.

Покрова - приметы и обряды праздника

Покров - один из самых почитаемых осенних праздников, поэтому этот день принято проводить в мире и радости. Традиционно с утра верующие отправляются в храм, чтобы поставить свечу и помолиться. У Пресвятой Богородицы просят здоровья для себя и для близких, семейного счастья, незамужние девушки – хорошего жениха, а также защиты от врагов и мира - как в доме, так и в стране.

Богородица - покровительница украинских казаков и военных, поэтому в Украине 1 октября также празднуют День защитников и защитниц Украины и День украинского казачества. Для всех, кто защищал и сейчас защищает страну от врагов, просят покрова и заступничества Девы Марии - Божья Матерь слышит все наши молитвы.

Самые древние иконы Покрова относятся к XIII веку - на образах Деву Марию изображают молящейся Спасителю с распростертым покрывалом. Покров, который дарует защиту Небесной Царицы, обычно пишется красным или белым цветом, символизируя силу и чистоту.

В народном календаре Покров - это время встречи осени и зимы: к этому дню обычно выпадает первый иней, а листва осыпается. Поэтому к октябрю стараются завершить все сельскохозяйственные работы, а в сам праздник принято устраивать ярмарки и веселые гуляния. С Покрова начинается свадебная пора - считается, что незамужним девушкам следует обязательно поставить свечу в церкви, чтобы поскорее выйти замуж. Хорошая примета дня: помочь нуждающимся и подать милостыню - щедрость обязательно вознаградится.

Что нельзя делать на Покрова согласно народным приметам:

ссориться, ругаться, завидовать или сквернословить - такие поступки прогоняют удачу и лишают человека Божьего покрова;

заниматься тяжелой уборкой, стиркой, уборкой, рукоделием - это грех;

давать пустые обещания - все невыполненное обернется неудачей.

В праздник не венчаются и не устраивают шумных застолий. Предаваться печали на Покров тоже не принято - день нужно провести с благодарностью за заступничество Пресвятой Богородицы.

Также с этим днем связано множество поверий, по которым наши предки судили о погоде, будущем урожае и даже о своей судьбе:

с утра на Покров дождь - завтра будет солнечно;

теплая и погожая погода - к долгой осени;

ветер северный - зима придет холодная, а если южный - мягкая и теплая;

если девушка с парнем познакомятся на Покров - быть им невестой и женихом.

Обычно на Покров ждут первый снег - он обещает счастливую жизнь тем, кто поженился в этот день. Что будет, если на Покров нет снега? По народным приметам, зима запоздает и снег не выпадет до декабря. "Каков Покров - такой и зима будет", - говорят в народе.

