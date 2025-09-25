Рассказываем, как выехать за границу мужчине в октябре.

Из-за полномасштабной войны Украина ограничила право некоторых своих граждан свободно покидать пределы государства. В связи с этим многих интересует, что нужно для выезда. Для этого необходимо входить в список категорий лиц, которым разрешено беспрепятственно покидать Украину.

Как легально выехать за границу мужчине - далее в материале.

Как выехать за границу из Украины - главные основания

В законодательстве четко указывается, кто может покидать страну. В этот список входят мужчины, которых исключили из учета. Выехать за границу в октябре могут:

отцы, у которых трое и более детей младше 18 лет;

мужчины с инвалидностью первой, второй или третьей группы;

отцы, которые ухаживают за тяжелобольным ребенком или самостоятельно воспитывают ребенка;

лица, близкие родственники которых погибли на войне.

Также за границу выпускают военных для реабилитации, лечения, обучения или в отпуск. Чтоб выехать на отдых им нужно всего лишь разрешение от воинской части или ТЦК на такую поездку.

Если говорить о том, может ли студент выехать за границу, то тут все зависит от возраста.

С недавних пор пересекать границу могут юноши возрастом от 18 до 22 лет, если они не работают в органах госвласти или местного самоуправления. Если же они занимают такие должности, то могут выезжать в командировку.

Для пересечения границы молодым мужчинам нужно предъявить сотрудникам Госпогранслужбы военно-учетный документ (электронный или бумажный) и загранпаспорт.

Если студенты старше 22 лет, они могут выехать на семестр в рамках системы академической мобильности.

Теперь перейдем к тому, можно ли выехать за границу с бронью или отсрочкой.

Можно ли с бронью выехать за границу

Ранее в Госпогранслужбе отметили, что забронированные мужчины могут выезжать в отпуск или командировку, если только они не занимают определенные госдолжности. Для пересечения границы нужно будет показать документы, что работодатель, который и забронировал человека, дает возможность выезжать на отдых за границу.

Напоследок рассмотрим, как выехать за границу мужчинам с отсрочкой. Отдельно стоит выделить лиц, которые временно освобождены от службы по содержанию или уходу за человеком с инвалидностью. Им разрешено пересекать границу, когда они сопровождают своего подопечного.

Такую отсрочку дают членам первой (а если ее нет, то - второй/третьей) степени родства. В то же время для опекунства это значения не имеет. Опеку назначает суд - человека должны признать опекуном недееспособного лица.

