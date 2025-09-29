Рассказываем, как и когда сажать и выкапывать чеснок.

Опытные дачники и огородники часто сажают озимый чеснок. Однако даже они не знают всех важных нюансов. Необходимо не только придерживаться сроков, но и знать, на что обратить внимание во время выращивания этой культуры.

Как и когда высаживать чеснок под зиму - далее в материале.

После чего сажать чеснок под зиму

Очень хорошо эту культуру сажать на участке, где росли кабачки, патиссоны, тыква, огурцы, капуста или бобовые. Благодаря этому чеснок даст хороший урожай и будет меньше болеть.

В то же время стоит избегать мест, где были:

чеснок - урожай будет мелким и безвкусным;

корнеплоды - в грунте после них останется слишком мало питательных веществ, и чеснок может болеть;

зелень и пряности - в земле будут химические элементы, которые плохо влияют на чеснок;

томаты, баклажаны и перец - после них эта культура будет болеть и не получит достаточное количество полезные веществ.

Кроме того, нельзя сажать чеснок в землю, которую удобряли навозом. Он даст обильную ботву, а вот головки будут рыхлыми. Растение будет подвержено грибковым заболеваниям.

Теперь перейдем к тому, как правильно сажать чеснок под зиму. Время и правила посадки очень важны.

Когда сажают чеснок под зиму

Идеальное время для посадки наступает примерно за 35-45 дней до наступления стабильных морозов. Растение успеет нарастить корневую систему, а всходы стрелок еще не появятся. Точные даты сложно сказать, так как все зависит от погоды.

В то же время есть удачные даты по фазам Луны. В сентябре такий дней уже не осталось, зато в октябре их предостаточно. Стоит сажать 4, 5, 6, 12, 13, 14, 23-28 числа.

Подберите солнечный участок с низкой кислотностью почвы. Если у вас весь грунт такой, то стоит нейтрализовать кислотность, используя мел, золу или известково-магниевое удобрение. Повторять нужно будет после каждого дождя.

До посадки в почву стоит внести по 30 граммов суперфосфата и 20 граммов калийной соли на квадратный метр.

Стоит запомнить, как сажать чеснок под зиму:

разбираем головки на отдельные зубки;

отбираем самые крупные и здоровые;

замачиваем на пару минут в соляном растворе (три столовые ложки соли на пять литров воды);

на минуту окунаем в раствор медного купороса (чайную ложку средства на ведро воды).

Формируем бороздки с глубиной около 10 сантиметров. Между рядами должно быть около 20 сантиметров. Сажаем зубчики на расстоянии 15 сантиметров.

Если ранее вы удобрили весь огород перегноем, то на дно рядков насыпьте слой песка около двух сантиметров. Это не даст зубчикам сгнить. Место посадки стоит замульчировать древесной стружкой.

Как и когда выкапывать чеснок посаженный под зиму

Важно не только, когда высаживать чеснок под зиму, но и когда собирать урожай. В южных областях это лучше делать 10-20 июля, в центральных - 15-25 июля, в северных и западных - с 20 июля до начала августа.

Однако лучшим маркером стоит считать не даты, а внешний вид чеснока. Он сам даст понять, когда его пора выкапывать. Ориентируйтесь на такие показатели:

нижние листья будут сухие, а верхние - желтыми и клониться вниз;

корни станут серыми и подсохнут;

у головки, если ее выкопать, будет плотная и сухая шелуха;

головка чеснока легко делится на зубчики, а если она распадается, то это говорит о перезревании и необходимости срочно выкопать.

Если вы садили стрелкующийся сорт, то стрелки, которые сначала будут закрученными, должны выпрямится перед выкапыванием урожая. Для более точного прогноза, лучше выкопать несколько головок и проверить.

Также есть конкретные сроки. Для раннеспелых сортов это 85-95 дней после всходов, а для позднеспелых - 100-110 дней. Важно помнить, что в жаркое лето сроки сократятся, а в холодное и дождливое - могут растянуться еще на неделю-две.

Есть несколько правил выкапывания чеснока, чтоб урожай был хорошим и долго хранился. За две недели до сбора нужно прекратить полив. Выкапывать чеснок надо в сухой день, используя вилы.

После выкапывания аккуратно очистите головки от земли и оставьте их высыхать в помещении с хорошей вентиляции. Под прямыми солнечными лучами чеснок оставлять нельзя, ведь он может получить ожоги. Стебли и корни обрезаем.

