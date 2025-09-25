В Украине людям, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах и не получают пенсии, начисляется социальная помощь от государства. Эти деньги выплачивает Пенсионный фонд Украины. Но есть важное условие - получатели выплат должны пройти идентификацию, чтобы подтвердить свою личность.
ПФУ анонсировала важные изменения, которые касаются всех, кому предоставляется социальная помощь. Чтобы не потерять выплаты, стоит знать о новых правилах.
Кого касается идентификация в ПФУ
О правилах прохождения процедуры сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда.
Следующие категории украинцев обязаны идентифицировать свою личность, чтобы в дальнейшем получать выплаты:
- лица с инвалидностью и дети с инвалидностью;
- украинцы пенсионного возраста, которые не имеют права на пенсию;
- получатели пособия по уходу;
- лица, которые в сентябре 2025 прекратили получать выплаты и хотят их возобновить;
- получатели соцвыплат, которые на начало полномасштабной войны проживали на территориях, где невозможно было получить деньги, и с тех пор не обращались с заявлениями о продлении выплат.
Новое постановление Кабмина продлевает срок на прохождение идентификации - сделать это нужно до 1 ноября 2025 года вместо 1 октября. Правительство дало украинцам дополнительное время из-за технических сложностей и перезагрузки системы.
Также Пенсионный фонд объяснил, каким образом проходит идентификация. Можно выбрать любой удобный для вас способ:
- Лично. Для этого надо прийти в ближайшее отделение ПФУ с паспортом.
- Через сайт "Дія". На сайте ПФУ опубликована полная инструкция.
- Через видеозвонок. Такая функция доступна на Портале электронных услуг ПФУ и действует только для жителей оккупированных территорий или зоны боевых действий, а также для ВПЛ.
- Через украинские дипломатические учреждения. Так могут подтвердить личность украинцы, живущие за рубежом.
