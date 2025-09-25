Чтобы не потерять выплаты от ПФУ, надо пройти обязательную процедуру идентификации.

В Украине людям, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах и не получают пенсии, начисляется социальная помощь от государства. Эти деньги выплачивает Пенсионный фонд Украины. Но есть важное условие - получатели выплат должны пройти идентификацию, чтобы подтвердить свою личность.

ПФУ анонсировала важные изменения, которые касаются всех, кому предоставляется социальная помощь. Чтобы не потерять выплаты, стоит знать о новых правилах.

Кого касается идентификация в ПФУ

О правилах прохождения процедуры сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда.

Видео дня

Следующие категории украинцев обязаны идентифицировать свою личность, чтобы в дальнейшем получать выплаты:

лица с инвалидностью и дети с инвалидностью;

украинцы пенсионного возраста, которые не имеют права на пенсию;

получатели пособия по уходу;

лица, которые в сентябре 2025 прекратили получать выплаты и хотят их возобновить;

получатели соцвыплат, которые на начало полномасштабной войны проживали на территориях, где невозможно было получить деньги, и с тех пор не обращались с заявлениями о продлении выплат.

Новое постановление Кабмина продлевает срок на прохождение идентификации - сделать это нужно до 1 ноября 2025 года вместо 1 октября. Правительство дало украинцам дополнительное время из-за технических сложностей и перезагрузки системы.

Также Пенсионный фонд объяснил, каким образом проходит идентификация. Можно выбрать любой удобный для вас способ:

Лично . Для этого надо прийти в ближайшее отделение ПФУ с паспортом.

. Для этого надо прийти в ближайшее отделение ПФУ с паспортом. Через сайт "Дія". На сайте ПФУ опубликована полная инструкция.

На сайте ПФУ опубликована полная инструкция. Через видеозвонок . Такая функция доступна на Портале электронных услуг ПФУ и действует только для жителей оккупированных территорий или зоны боевых действий, а также для ВПЛ.

. Такая функция доступна на Портале электронных услуг ПФУ и действует только для жителей оккупированных территорий или зоны боевых действий, а также для ВПЛ. Через украинские дипломатические учреждения . Так могут подтвердить личность украинцы, живущие за рубежом.

Ранее мы рассказывали, что в Украине появится базовая социальная помощь. Подать заявку можно онлайн через приложение "Дія".

Вас также могут заинтересовать новости: