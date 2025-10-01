В светлый праздник - Покрова Пресвятой Богородицы - принято желать здоровья, мира и Божьей благодати. Мы собрали красивые поздравления с Покровом и душевные открытки для родных, друзей и коллег.
Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы
С Покровом!
Пусть омофор Матери Божией укроет вас и вашу семью от бед и зла, дарует мир, тепло, долгие лета. Пусть осень приносит радость, новый день - добрые вести, а весь грядущий год будет наполнен Божьим благословением.
***
Поздравляю с Покровом!
В светлый праздник пусть мир и счастье будут с вами, а Богородица убережет Украину от бед и невзгод, врагов видимых и невидимых, оберегает наших воинов и дарует им силу, мужество и победу. Пусть Ее покров будет щитом для всех, кто нуждается в защите.
***
С Покровом, с Днем защитников Украины!
Пусть Богородица раскроет свой покров над нашими воинами, над их семьями, пусть благословит на счастливую жизнь и дарует Украине мир и свободу! Пусть С Божьей помощью и с нашими молитвами все защитники возвращаются домой. Здоровья нам всем, сил и терпения.
***
Поздравляю с Покровом и Днем украинского казачества!
Пусть отвага и сила духа наших предков помогает нам и сегодня, пусть никогда не угасают в сердце вера и стремление к свободе. Желаю здоровья, согласия, единства и великой Божьей благодати. Пусть Украина процветает в мире!
***
Доброго и светлого праздника!
Пусть на Покрову в дом каждого войдет добро и настоящее счастье. Пусть уходят невзгоды, царят любовь и мир, и Божья Матерь оберегает от всякого лиха.
С Покровом Пресвятой Богородицы - картинки
