Черная пятница - это не только период больших скидок, но и удобная дата для мошенников.

Ежегодно в конце ноября наступает особенный день, когда весь мир занят шопингом, а магазины переполнены желающими сэкономить. Это событие называется Черная пятница и известно огромными скидками на товары. Маркетологи усиленно ее рекламируют, чтобы привлечь новых клиентов.

Однако покупателям стоит быть осторожными в этот день. Ведь те, кто придумал Черную пятницу, сделали это прежде всего в интересах бизнеса. Поэтому в погоне за скидками важно не вестись на маркетинговые уловки.

Как появилась Черная пятница - реальная история

Явление зародилось в США, где самыми популярными праздниками являются День благодарения (четвертый четверг ноября) и Рождество. Между этими двумя торжествами в Америке происходит бум продаж. Тысячи американцев съезжаются в большие города, чтобы закупиться рождественскими подарками.

В 1970-ых годах менеджеры придумали, как извлечь выгоду из ажиотажа. Бизнесы начали снижать цены на товары после Дня благодарения, чтобы стимулировать людей покупать еще больше. Эта идея сработала. Американцы даже отпрашивались с работы, чтобы выгодно закупиться. На дорогах образовывались пробки из тысяч машин. Вот почему Черная пятница так называется - из-за давки и больших толп на торговых улицах.

Черная пятница 2025 будет 28 ноября, в четвертую пятницу месяца.

Действительно ли есть скидки на Черную пятницу

Как и любая инициатива бизнеса, идея предновогодних распродаж существует для заработка. И хотя некоторые компании снижают цены, для покупателя не все так радужно. Часто акция распространяется лишь на некоторые наименования или на товары худшего качества.

Популярен такой маркетинговый прием: сначала в течение осени стоимость продукции завышают, а на Черную пятницу "понижают" до изначальной. В итоге покупатель платит ту же сумму, что и раньше. Еще одна уловка - написать "-70%" на ценнике, когда реальная уценка составляет лишь 5-10%. Компании рассчитывают, что люди не следят за ценниками и не будут заморачиваться с подсчетом.

Чтобы не переплатить за выдуманные скидки, нужно подготовиться. Если вы хотите купить дорогостоящий товар по сниженной цене, то найдите магазины, в которых он продается. Заранее проверьте, когда Черная пятница у этих компаний. Добавьте желаемый товар в корзину и следите, как будет меняться цена - если действительно упадет, то можно покупать.

Когда Черная пятница в Украине

Хотя событие имеет единую дату, нередко сезон скидок продлевают на несколько дней или даже недель. Некоторые компании уже назвали дни акций:

Магазин техники Comfy

В гипермаркете Эпицентр за скидками стоит охотиться 28 ноября.

за скидками стоит охотиться 28 ноября. Компания Eva понизит цены на косметику, парфюмерию и бытовую химию 29 ноября.

понизит цены на косметику, парфюмерию и бытовую химию 29 ноября. Одежду и товары для дома будет продавать по пониженной цене Kasta 28 ноября.

28 ноября. Алло устраивает Черную пятницу с 27 по 30 ноября.

Большинство магазинов еще не объявили, когда именно проводят распродажи. Ближе к ноябрю появится больше информации.

