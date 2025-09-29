Даже мужчин с инвалидностью могут призвать на фронт при некоторых условиях.

В период всеобщего призыва мужчины с подтвержденной инвалидностью входят в число тех, кому положена отсрочка от мобилизации. Но таких украинцев могут зачислить в ряды ВСУ при трех условиях. Чтобы этого не произошло, стоит запомнить правила и должным образом оформить отсрочку.

Какая группа инвалидности освобождает от мобилизации

Особенности призыва таких лиц регулирует Закон Украины №3543. В статье 23 сказано, что отсрочку получат лица с инвалидностью или временной непригодностью к службе по результатам врачебной комиссии.

При этом конкретные группы или подгруппы в законодательстве не упоминаются. Это значит, что мобилизация мужчин с инвалидностью на данный момент не проводится независимо от конкретного диагноза, если есть конкретный вывод военно-врачебной комиссии (ВВК). Также такие лица могут без ограничений выезжать за границу.

Если мужчине установили инвалидность, то нужно обратиться в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки и подтверждающими документами. Сам по себе этот статус не гарантирует, что лицо не призовут.

Когда возможна мобилизация людей с инвалидностью в Украине

Есть несколько исключений, при которых мужчину с тяжелым диагнозом могут отправить на фронт. Например, если он по собственной воле подпишет контракт с ВСУ. На добровольной основе чаще всего проводится мобилизация с инвалидностью 3 группы, поскольку у таких людей наименее серьезные проблемы со здоровьем.

Также мобилизация мужчин с инвалидностью 2 группы или любой другой возможна при отсутствии отсрочки. Если мужчина никогда не обращался в ТЦК и не подавал заявлений, то в военкомате могут даже не знать о его статусе. Раз отсрочка не оформлена, призыв в армию считается законным и оспорить его будет трудно.

Третий возможный сценарий - игнорирование переосмотра. При установке стоит узнать, нужно ли подтверждать инвалидность в течение года. Если мужчине назначат перекомиссию, а он не придет, то отсрочку отберут.

