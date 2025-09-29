Рассказываем, как перевести свою трудовую книжку в электронный вид - пошаговая инструкция и сроки.

С 10 июня 2021 года в Украине начали переводить бумажные документы в электронный формат. Коснулось это и трудовых книжек: теперь все сведения о работе заносят в реестр застрахованных лиц ПФУ. То есть, говоря простым языком, вместо бумажной трудовой книги теперь пользуются электронной. Однако, как выяснилось, далеко не все знают, что такое оцифровка трудовой книжки, кто должен ее сделать и до какого срока нужно успеть.

Как оцифровать трудовую книжку в Украине и когда это нужно сделать

Начнем с того, зачем нужна оцифровка трудовой книжки. В первую очередь, это делают, чтобы не терять данные в электронном виде их проще хранить, они более защищены. Также это удобно, так как получить доступ к электронной трудовой можно буквально из любого уголка планеты, где есть интернет. В период войны, когда важные документы часто теряются или оказываются недоступны, это особенно важно.

Кроме этого:

трудовая в электронном виде упрощает оформление на пенсию, а также соцвыплат;

все записи подтверждаются электронной подписью, поэтому подделки исключены;

в будущем электронную трудовую планируют использовать для автоматического назначения пенсий.

Оцифровать трудовую книжку нужно до 10.06.2026 года. Это можно сделать через работодателя (до этого срока он обязан подать все записи о работе своих сотрудников в ПФУ) или самостоятельно.

Как оцифровать трудовую через работодателя:

ваш работодатель сканирует/ фотографирует все страницы книжки с записями;

заполняет электронную форму на сайте ПФУ;

подтверждает ее своей цифровой подписью.

Можно сделать такую оцифровку и самостоятельно.

Как самостоятельно оцифровать трудовую книжку

Чтобы самому перевести свою бумажную трудовую в электронную, нужно:

зарегистрироваться на портале ПФУ через электронную подпись или BankID;

отсканировать или сфотографировать все страницы своей трудовой с записями;

заполнить на сайте онлайн-форму, внести свои данные и прикрепить все отсканированное или все фото.

Проверьте, чтобы изображения были четкими и все записи на них можно было прочитать.

Когда у вас будет электронная трудовая, то бумажная уже не нужна.

