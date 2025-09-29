Рассказываем, как правильно подготовить розы к зиме, чтоб они прекрасно прошли холода.

Розы являются великолепным украшением любого сада. При этом зима может стать настоящим вызовом даже для опытного садовода. Мы разобрались, что нужно сделать, чтоб эти растения легко и просто прошли холодное время года.

Когда и как готовить розы к зиме - далее в материале.

Как подготовить розы к зиме в Украине

Чтоб цветы были в прекрасном состоянии, еще осенью нужно успеть сделать много дел. Необходимо обрезать, подкормить и утеплить кусты.

Как известно, обрезка является обязательной процедурой для роз, которые нужно укрывать от морозов. Если под укрывной материал попадут зеленые ветви, которые еще не одеревенели, они погибнут и начнут гнить.

В конце октября необходимо срезать все сухие, зеленые, поврежденные, конкурирующие и растущие внутрь куста побеги. Остальные же укорачиваем так, чтобы было удобно укрывать от мороза.

Обрезать нужно не только взрослые кусты, но и саженцы. Вот что важно запомнить:

плетистым розам нужна санитарная и минимально формирующая обрезка;

у парковых роз удаляем соцветия, тонкие ветки и побеги, которые не одеревенели;

у чайно-гибридных обрезаем молодые побеги, а остальные укорачиваем вдвое;

розы флорибунда обрезаем равномерно - уменьшение высоты куста увеличит его объем;

почвопокровные розы не обрезают - у них убирают только бутоны.

За сезон роста и цветения розы вытягивают из почвы много питательных веществ и это нужно исправить. Важная особенность осенней подкормки состоит в том, что в выбранном удобрении не должно быть азота. Он стимулирует появление новых побегов, чего зимой быть не должно.

Например, можно растворить в ведре воды 16 граммов монофосфата калия и 15 граммов суперфосфата, а затем полить кусты. Также можно подсыпать в грунт древесную золу. Для защиты кустов обработайте их фунгицидом ("Топазом", "Бактофитом" или раствором медного купороса).

Далее рассмотрим финальный шаг, как подготовить куст розы к зиме. Укрывать нужно не все кустарники. Есть зимостойкие и почвопокровные сорта, которые не бояться зимовать под снегом в условиях сильных морозов. Однако без снежного покрова даже их нужно утеплить.

Почвопокровные можно накрыть лапником или неплотным лутрасилом. Флорибунды надо перед зимой присыпать почвой или торфом. После обрезки над поверхностью будут стебли высотой всего около 25 сантиметров.

Плетистые розы снимаем с опор, фиксируем стебли к земле. При этом под и над стеблями должен быть насыпной материал. Также накрываем пленкой или нетканым полотном.

Парковые розы хорошо переносят холодное время года, но есть несколько важных нюансов. Еще до первых заморозков надо окучить их торфом или землей на высоту 15-20 см. Часто садоводы вдоль кустов устанавливают доски, поверх которых раскатывается толь.

Напоследок рассмотрим английскую и чайно-гибридную розу. Проще всего соорудить для нескольких кустов шалаш из деревянных щитов, которые затем накрываются пленкой. Кроме того, можно попробовать другой метод. Для него нижнюю часть кустарников надо окучить, а стебли прикрыть лапником.

Если в ваших краях суровая зима, то зафиксируйте растение на земле и прикройте со всех сторон лапником. Над ним нужно разместить маты, которые будут упираться на колышки, а сверху это все накрывается пленкой. Не забывайте иногда проветривать укрытие, чтоб не скапливался конденсат.

Когда потеплеет, надо дать розам время для адаптации. Убирайте укрытие постепенно - сначала стебли, а затем корни. Так они безболезненно привыкнут к новой температуре.

