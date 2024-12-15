Об успехах Infinity Nikki объявил Джефф Кили на The Game Awards 2024.

Бесплатный симулятор переодеваний с элементами RPG Infinity Nikki от китайской студии Papergames преодолел впечатляющий рубеж в 20 миллионов скачиваний всего через две недели после релиза. Об успехе игры заявил ведущий премии The Game Awards Джефф Кили прямо со сцены ивента.

Infinity Nikki - это ролевая игра, которая объединяет элементы "одевалки", приключений в открытом мире и гача-игр. Игроки отправляются в волшебный мир Миреланд вместе с главной героиней Никки и её говорящим котом Момо. Ключевая особенность игры - возможность собирать костюмы, которые не только меняют стиль героини, но и дают ей уникальные способности, помогающие решать головоломки или преодолевать препятствия.

Яркий мир, продуманный дизайн и увлекательный геймплей делают Infinity Nikki привлекательной для широкой аудитории. Игра предлагает не только исследовать красочные локации, но и участвовать в стилистических дуэлях, соревноваться с другими игроками и наслаждаться множеством дополнительных активностей. Критики уже называют проект одним из лучших в своём жанре, способным составить конкуренцию даже таким гигантам, как Genshin Impact.

Видео дня

Релиз Infinity Nikki произошёл 5 декабря. Игра доступна на ПК, Playstation 5, а также и на мобильных платформах.

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