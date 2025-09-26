Рассказываем, кто не подлежит мобилизации в Украине 2025 в октябре согласно законодательству.

До 5 ноября 2025 года в Украине продлены военное положение, которое ввели в 2022 году в связи с российской агрессией, а также мобилизация. Однако призывают в армию не всех - некоторые категории граждан по закону имеют освобождение от военной службы. Рассказываем, кто не попадает под мобилизацию с 1 октября.

Напомним, ранее мы рассказывали, как будет проходить мобилизация в Украине с 1 октября 2025 и кого будут призывать на службу.

Кто не подлежит мобилизации в Украине по новому закону

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" - ст. 23 этого документа - перечисляет ряд категорий граждан, которых временно не призывают в армию или они получают освобождение от службы. Эти граждане защищены от мобилизации законом, так как имеют основания, освобождающие от службы. К ним могут относиться состояние здоровья, семейные обстоятельства, а также особенности профессиональной деятельности или обучения.

Видео дня

В частности, в октябре 2025, как и в сентябре, не подлежат призыву на военную службу:

те, кого военно-врачебная комиссия принала непригодными к службе по состоянию здоровья согласно перечню заболеваний, утвержденному приказом Минобороны №402;

граждане с установленной инвалидностью (любой группы);

родители, которые имеют трех и более детей до 18 лет;

опекуны и попечители детей, не имеющих родителей;

те, чьи родители - люди с инвалидностью I или II группы, либо супруг(а) имеет любую группу инвалидности;

родители, у которых ребенок до 18 лет имеет инвалидность или совершеннолетний ребенок имеет I-II группы инвалидности;

граждане, постоянно ухаживающие за родственниками, не способными обслуживать себя самостоятельно;

родственники военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач;

работники критически важных отраслей, у которых есть бронирование или забронированные органами власти;

студенты дневной или дуальной формы обучения в вузах при условии, что получают образование на уровень выше уже имеющегося;

те, кто был освобожден из плена;

другие категории, предусмотренные действующим законодательством.

Люди с инвалидностью, а также непригодные по состоянию здоровья (с заболеваниями, заявленными в перечне приказа Минобороны №402) полностью освобождаются от службы.

Напомним также, что не могут мобилизовать призывников - в возрасте от 18 до 25 лет. Эта возрастная категория подлежит призыву лишь в случае, если человек имеет статус военнообязанного (то есть, у него может быть опыт военной службы, военное образование или он служил в армии).

Не мобилизуют в Украине и людей старше 60 лет - это считается предельным возрастом для службы. Однако сейчас заработал закон, который позволяет в возрасте 60+ пойти служить по контракту. Таких военнослужащих, как правило, определяют на небоевые должности.

Вас также могут заинтересовать новости: