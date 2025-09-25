Рассказываем, когда наступает уголовная ответственность и могут ли арестовать имущество.

В Украине продолжается призыв граждан в армию. Однако не все военнообязанные охотно идут выполнять свой долг.

Партнер Grain Law Firm, адвокат Лидия Карплюк рассказала УНИАН, положен ли штраф за неявку в ТЦК по новому закону и что с этим делать.

Что является нарушением воинского учета в Украине

По словам Карплюк, наиболее распространенные нарушения правил воинского учета это:

неявка по повестке в ТЦК и СП;

непрохождение ВЛК.

"Военнообязанные также должны сообщать в ТЦК о любых важных изменениях, которые происходят в их жизни, например, о переезде, вступлении в брак, получении образования, изменении состояния здоровья. Насколько мне известно, сейчас никого не привлекают к ответственности за несообщение какой-либо такой важной информации, но в целом такая обязанность существует", - подчеркнула адвокат.

Она отметила, что лицо не может быть привлечено к ответственности за несообщение информации, которую можно получить из реестров, поскольку сейчас между ведомствами существует электронное информационное взаимодействие.

Например, сведения о вступлении в брак военнообязанного или о рождении ребенка есть в Реестре актов гражданского состояния, поэтому лицо нельзя привлечь к ответственности за то, что оно не предоставило такую информацию ТЦК.

Хотя штраф за не обновление данных в военкомате теперь крайне редко встречается, есть нарушения, за которые все же положено наказание.

Штраф за нарушение правил воинского учета

Лидия Карплюк отметила, что штраф - это административная ответственность. Чаще всего сейчас привлекают к административной ответственности за неявку по повестке (штрафы от 17 до 25 тысяч гривен).

"Если у лица в "Резерв+" появляется информация о том, что оно может уплатить штраф, то речь идет именно об административном правонарушении. Интересно, что обычно такое сообщение в приложении появляется еще до того, как на лицо составлен соответствующий протокол об административном правонарушении по нарушению правил воинского учета и постановление о привлечении к административной ответственности", - объяснила она.

По словам адвоката, система "Резерв+" настроена так, что сначала появляется уведомление об уплате штрафа, лицо может признать это нарушение, нажав кнопочку и подав заявление. Только потом составляется постановление о привлечении к административной ответственности, то есть фактически после того, как лицу поступило это уведомление о штрафе.

Как добавила юрист, если бы у нас не было "Резерв+", то по закону процедура другая - сначала составляется протокол об административном правонарушении, далее идет рассмотрение материалов административного производства в ТЦК на наличие или отсутствие состава правонарушения, и после этого руководитель ТЦК составляет постановление о привлечении к ответственности и наложении штрафа. И только после этого можно считать, что у лица действительно есть штраф.

Также мы узнали, когда наступает уголовная ответственность за неявку в военкомат Украины.

"В Уголовном кодексе Украины есть статья 336, которая предусматривает ответственность за уклонение от призыва на службу в армию во время мобилизации. За такое правонарушение лицо может быть лишено свободы на срок от 3 до 5 лет. Уголовная ответственность грозит лицам, которым уже вручили так называемую боевую повестку, и они были обязаны прибыть в пункт сбора, но не сделали этого", - объяснила Карплюк.

Как узнать есть ли штраф за неявку в военкомат

Адвокат отметила, что сведения о наличии "административки" или штрафа военнообязанное лицо может узнать в "Резерв+". Если в приложении "светится", что есть штраф, можно, нажав кнопку "три точки", получить полную выписку, в которой указываются сведения о правонарушении, то есть совершало ли лицо административные правонарушения или нет. Еще информацию о наличии штрафа у лица может узнать адвокат, направив в ТЦК и СП соответствующий запрос.

В то же время, добавляет юрист, информацию о наличии уголовного производства, в котором лицо имеет статус подозреваемого, можно узнать через "Дію". Для этого нужно заказать полную выписку о несудимости. В ней отражается, привлекалось ли лицо к уголовной ответственности. Привлечение к такой ответственности начинается с момента уведомления лица о подозрении.

Еще адвокат может направить запрос в Офис Генерального прокурора, который является владельцем и распорядителем Единого реестра досудебных расследований, и узнать, есть ли в отношении лица уголовное производство.

Напоследок рассмотрим, могут ли выписать штраф или возбудить уголовное производство за нарушение правил воинского учета без присутствия нарушителя. В этом случае человек может даже не знать, что есть такая проблема.

Нарушение правил воинского учета: можно ли открыть дело заочно

По словам Лидии Карплюк, против лица могут начать административное дело и выписать ему штраф заочно в том случае, если:

не удалось лично вручить протокол;

лицо не явилось на рассмотрение своего административного дела и не получило постановления о привлечении к административной ответственности, в том числе, направленного по адресу регистрации такого лица.

"Если лицо не обжалует штраф, постановление вступит в законную силу, пройдет период для добровольной уплаты штрафа (15 дней), и ТЦК передаст это постановление для принудительного исполнения в Государственную исполнительную службу. Государственная исполнительная служба откроет исполнительное производство и сначала арестует средства, которые есть на счетах лица, и оно не сможет воспользоваться банковской картой. Если же на счете нет средств, под арест может попасть имущество", - добавила адвокат.

Как сказала юрист, о наличии исполнительного производства можно узнать через автоматизированную систему исполнительных производств. Об открытии уголовного производства против себя за нарушение правил воинского учета лицо может не знать.

Во время досудебного расследования правоохранители должны собрать достаточное количество доказательств для того, чтобы сообщить лицу о подозрении, то есть начать привлечение к уголовной ответственности. Если невозможно установить местонахождение лица, то сообщение о подозрении может быть отправлено по месту регистрации или вручено, в частности, родственникам или работодателю.

"Если так и не удалось установить местонахождение лица, его объявляют в розыск. Этому лицу могут заочно избрать меру пресечения, или суд может дать разрешение на его задержание с целью привода для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения. Досудебное расследование приостанавливается и будет в режиме ожидания до момента, пока человека не задержат правоохранительные органы. Затем досудебное расследование возобновится и, вероятно, продолжится рассмотрением дела в суде, ведь сроки давности не истекают, пока лицо скрывается от правосудия", - подытожила Карплюк.

справка Лидия Карплюк Адвокат, партнер Grain Law Firm Окончила Одесскую национальную юридическую академию и получила диплом магистра права с отличием. В национальном рэнкинге "Выбор клиента. ТОП-100 юристов Украины"-2025 Лидия Карплюк отмечена в практиках - White Collar Crime, Защита бизнеса, Военное право. Также признана в номинации "Женщины-лидеры: влияние на практику" по версии Юридической газеты "Ukrainian Women in Law 2025".

