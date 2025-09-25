Рассказываем, как ночной тариф на электроэнергию может помочь уменьшить платежи за коммунальные услуги.

Стоимость электроэнергии беспокоит многих украинцев, ведь коммуналка для некоторых является львиной долей месячных расходов.

Какой тариф на свет в Украине будет в ближайшие месяцы и как можно сэкономить - далее в материале.

Тариф на свет осенью

Сейчас за каждый киловатт-час бытовым потребителям нужно платить 4,32 гривни. Чем больше используете, тем дороже обойдется электроэнергия.

Ночной тариф на свет может помочь сэкономить, если грамотно им воспользоваться. Как известно, для этой услуги применяются двухзонные и трехзонные счетчики. При их использовании в отдельные часы цена на электроэнергию будет гораздо меньше.

С двухзонным счетчиком электроэнергия в ночные часы (после 23:00 и до 7:00) будет стоить в два раза дешевше - 2,16 гривни. С трехзонным - в этот период свет будет стоить 1,73 гривни. По обычному тарифу придется платить за электричество, которым пользуются с 7 до 8 утра, с 11 до 20 вечера, а также с 22 до 23. Важно помнить, что в пиковые часы (8-11 утра и 20-22 вечера) свет обойдется в 6,48 гривни за один киловатт-час.

На величину платежек могут повлиять льготы, на которые имеют права отдельные категории людей. Например, лица с инвалидностью, участники боевых действий, пенсионеры, проживающие в селах, и не только. Скидки на свет могут составить от 25 до 100%. Так, многодетные семьи, в которых трое и более отпрысков, могут в половину сократить расходы на свет, если среднемесячных доход из расчета на одного человека будет меньше 4 240 грн.

Стоит отметить, что в октябре стоимость электроэнергии расти не будет, так как она зафиксирована до конца этого месяца.

В Минэнерго рассказали УНИАН, что правительство пока не собирается повышать тариф на свет для населения. Там отметили, что сложная экономическая ситуация и война обуславливают необходимость продолжать поддержку населения, чтоб избежать сильного роста финансовой нагрузки на потребителей.

Как известно, ранее СМИ писали, что в следующие три года электричество будет дорожать каждые 12 месяцев примерно на 15%. "Обозреватель" даже указывал возможную стоимость киловатта:

4,75-5,18 гривни - в следующем году;

5,22-6,2 гривни - в 2027 году;

5,7-7,44 гривни - в 2028 году.

Пока что прогнозы остаются без официальных подтверждений, а потому стоит ориентироваться на текущие тарифы.

