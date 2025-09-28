Осеннее удобрение поможет кустарникам легче пережить зиму.

Каждый опытный огородник знает, что в конце лета, когда заканчивается период плодоношения, смородина закладывает почки на следующий сезон. Вносить удобрения в этот период необходимо - это повышает морозостойкость растений, укрепляет иммунитет, улучшает качество ягод летом и насыщает почву.

Как и чем подкормить смородину после сбора урожая - что можно и нельзя вносить

Есть несколько вариантов, чем подкормить смородину в сентябре-октябре, для того чтобы получить пышные кусты в следующем году. В осенний период в приоритете калий и фосфор, а также народные органические подкормки. Азот вносить категорически нельзя - он способствует росту молодых побегов, которые зимой просто погибнут.

Оптимальный период для внесения удобрений - до наступления стабильных холодов и первых заморозков. В сентябре кусты опрыскивают, а в октябре удобряют под корень. Подкармливать растение нужно только после того как вы его полили, то есть, в увлажненную почву, иначе можно получить ожог корней. Сама погода должна быть сухой и пасмурной, без активного солнца.

Чем осенью подкормить смородину - готовые составы

Как уже было сказано выше, калийно-фосфорные составы - лучший вариант для осени. Если не знаете, чем подкормить смородину после плодоношения, попробуйте - монофосфат калия в количестве 15–20 гр на куст в сухом виде или 1 ст.л на ведро воды в виде раствора. Также подойдет борофоска - комплексное средство, где в составе есть калий, фосфор, бор, магний и кальций. На куст хватит 60-70 гр, это количество подкормки нужно рассыпать в канавку вокруг ствола и присыпать землей. В целом, хороши любые комплексные удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия.

Если предпочитаете народные удобрения, рекомендуем попробовать такие рецепты:

5 штук банановой кожуры залить 10 л воды, настаивать три дня, поливать под куст;

1 л картофельной кожуры залить 10 л воды, настаивать три дня, поливать под куст.

Еще один вариант, чем подкормить смородину на зиму - любимая многими дачниками древесная зола. Однако использовать ее можно в количестве максимум одного литра на куст и ни в коем случае не смешивать с фосфоритной мукой или суперфосфатом. Чередовать можно с интервалом в одну-две недели.

