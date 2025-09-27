Рассказываем, когда поминальный день в этом году, обычаи и что нельзя делать в Покровскую субботу.

Определенные дни в православной традиции посвящают молитвам за тех, кого уже нет среди нас. Один из таких дней - Покровская родительская суббота. О том, когда ее принято отмечать, какие обычаи связаны с датой, можно ли заниматься домашними делами в родительскую субботу и что под запретом - рассказываем ниже.

Когда Покровская родительская суббота в 2025 году

В календаре Православной церкви Украины есть несколько дней в году, посвященных поминовению усопших христиан. Это, к примеру, Мясопустная, Троицкая, Дмитриевская родительские субботы. Но есть и поминальные дни, что не внесены в церковный календарь. Покровская суббота - одна из таких. В Украине она, как и Михайловская родительская суббота, в свое время появилась под влиянием российской церкви, но этот поминальный день до сих пор отмечают в отдельных регионах.

Покровская поминальная суббота не имеет фиксированной даты - это всегда суббота перед праздником Покровы Пресвятой Богородицы. Если мы говорим о Покрове 1 октября по новому календарю, то ближайшая суббота к ней в 2025 году - 27 сентября. По старому календарю Покрову отмечают 14 октября, поэтому поминальная суббота выпадает на 11 октября.

Видео дня

Обычаи поминального дня, можно ли убираться в Покровскую родительскую субботу, что под запретом

В Покровскую субботу верующие идут в храмы - помолиться за упокой близких и родственников. Суббота в церкви считается поминальным днем, поэтому подают записки за упокой, заказывают сорокоуст, несут "панихидку", а также идут на кладбища, наводят порядок на могилках перед зимой. Также в этот день особенно ценится помощь ближним - хорошо подать милостыню, помочь кому-то в его тягостях.

Есть в Покровскую родительскую субботу и определенные запреты:

в любой из поминальных дней не одобряются шумные застолья и поминки с алкоголем;

нельзя дурно отзываться в адрес умерших;

под запретом в такие дни вечеринки;

на могилах при посещении кладбища не следует оставлять еду, алкоголь и сигареты;

церковь также не приветствует пластиковые цветы - несите живые, они со временем завянут и не будут загрязнять среду так, как пластик.

Можно посадить на могилках почвопокровные и другие растения и цветы - в следующем году они уже зацветут.

Многие задумываются, можно ли делать уборку в родительскую субботу? В церкви запрета на работу в поминальные дни нет, но, занимаясь домашними делами, нужно найти время для молитвы, раздумий и воспоминаний об усопших. Главное - наполнить день духовным смыслом, а не превращать его в обычный будний. Поэтому от тяжелого труда, который забирает много сил, есть смысл отказаться.

Ранее мы рассказывали, какие и когда будут родительские субботы в 2025 году согласно новому и старому церковному стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: