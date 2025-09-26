Чтобы стрижка принесла пользу и оздоровила вас, планируйте ее с учетом лунного календаря.

Календарь стрижек - удобный инструмент для девушек, которые хотят быть на 100% довольны прической. Используйте энергию Луны с пользой для здоровья. В таком расписании обозначены самые удачные для подстригания и окрашивания волос дни.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

На какую Луну стричь волосы, чтобы лучше росли

По мнению астрологов земной спутник влияет на весь наш организм, включая шевелюру. Верить этом или нет - каждый решает сам.

Общий принцип таков: в растущую Луну следует подстричься, чтобы волосы быстрее отросли и стали здоровыми. Но если покраситься или сделать завивку, то результат не закрепится. Убывающая Луна хорошо подходит для долгосрочных процедур, но после укорачивания локоны начнут отрастать медленно.

Лунный календарь на октябрь 2025 называет такие фазы:

растущая - с 1 по 6 и 22 по 31 число;

полнолуние будет 7 октября;

убывающая - с 8 по 20 число;

новолуние - 21 октября.

Лунный календарь стрижек рекомендует стричься 1-3, 14, 16-19, 25-27 октября.

Худшие дни для процедуры - 6-9, 11-12, 15, 22, 28-29 октября.

Подробный лунный календарь стрижек на октябрь 2025

Некоторые дни месяца будут особенно удачными для конкретных видов стрижки. Например, для привлечения денег записаться к парикмахеру стоит 8, 9, 27 и 28 числа. Эти даты пройдут под влиянием знаков Тельца и Козерога, которые обладают мощной финансовой энергетикой.

Если хотите оздоровиться, то подстригитесь 2, 3, 17 и 18 октября. В эти дни Луна пребывает в знаках Водолея и Девы. Все оздоровительные процедуры будут особенно эффективными, а волосы после укорачивания станут густыми и блестящими.

Успех окрашивания, осветления и мелирования тоже зависит от правильной даты. Хотите получить красивый и насыщенный цвет с минимумом усилий - планируйте процедуру на 3, 13-14, 18-20 или 27 число.

Однако лунный календарь стрижек 2025 не рекомендует красить волосы 6, 9, 11, 21-22 октября. В лучшем случае эффекта не будет, а в худшем прическу придется полностью переделать.

