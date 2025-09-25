В октябре в Украине начнется отопительный сезон, и вопрос тарифов сейчас наиболее актуален.

Приближается октябрь - уже скоро в Украине начнется отопительный сезон. Центральное отопление подают в батареи с понижением среднесуточной температуры до +8°. Обычно такой период наступает в середине октября. В детсады, школы и больницы тепло дают еще раньше.

Мы разобрались, как будем платить за отопление в 2025 году. С приближением холодов вопрос тарифов очень волнует украинцев, особенно во время войны.

Сколько стоит отопление в Украине в 2025 в октябре

По закону в течение всего военного положения и ещё 6 месяцев после его окончания у нас действует мораторий на повышение коммунальных тарифов. В их число входят газ и отопление. Поэтому цены на тепло повышать не планируют. Растущие расходы правительство надеется компенсировать с помощью сделок с Европой.

Отсутствие плана по повышению тарифа на газ подтверждает Нефтегаз. Цена останется неизменной как минимум до 30 апреля 2026 года и составит 7,96 гривень за кубометр.

Тариф на отопление в каждом регионе рассчитывается по-разному. Конкретные показатели для каждой области опубликовал Минфин. На сайте также указано, какой тариф за отопление в Киеве действует до конца войны - это 1654 гривень за гигакалорию.

Что касается электроотопления, то его потребители будут иметь льготный тариф, если расходуют энергию экономно. Об этом говорится в Телеграм-канале Дениса Шмыгаля. Если семья потребляет в месяц до 2 тысяч кВт/ч на электроотопительных установках, то заплатит по цене 2,64 гривень. Те, кто превышает лимит, за потребленное сверх нормы электричество заплатят по цене 4,32 гривень.

Ранее мы рассказывали, каким будет тариф на свет для населения до конца года. Электроэнергия не подпадает под мораторий, поэтому может подорожать.

