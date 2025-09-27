Адвокат рассказал, действительно ли инвалидность ребенка является основанием для получения отсрочки.

Хотя мобилизация в Украине касается всех военнообязанных мужчин, некоторые категории могут оформить отсрочку. Тогда на время действия документа их не заберут в армию. Одно из оснований для отсрочки - воспитание ребенка, которому установлена инвалидность.

Адвокат Геннадий Капралов в комментарии для УНИАН ответил на вопросы, которые волнуют многих украинцев - может ли мужчина выехать за границу и подлежит ли мобилизации, если ребенок с инвалидностью. А также дал советы на случай незаконной мобилизации таких лиц.

Могут ли мобилизовать отца ребенка с инвалидностью в Украине и выпустят ли за границу

Эксперт предупреждает - если у мужчины есть ребенок с инвалидностью, это не означает, что он автоматически имеет отсрочку от мобилизации. Наличие такого ребенка только дает право на получение отсрочки, но его нужно реализовать, обратившись в ТЦК и СП. В том случае, если украинец это проигнорирует, его могут мобилизовать и это будет вполне законно.

Наличие жены, которая вместе с военнообязанным мужем может воспитывать ребенка с инвалидностью, не является препятствием для получения отсрочки.

Если у такого мужчины есть отсрочка от мобилизации, ребенок с инвалидностью и потребностью в лечении является основанием для выезда из страны. Он может пересечь границу для сопровождения сына или дочери. Лицо должно иметь при себе военно-учетный документ, загранпаспорт и документы, подтверждающие наличие диагноза.

Как можно получить отсрочку от мобилизации для ухода за ребенком с инвалидностью

Адвокат объясняет: нужно свидетельство о рождении ребенка, медицинское заключение об инвалидности или индивидуальную программу реабилитации, документ, подтверждающий личность отца (паспорт, идентификационный код), выписка, в которой указано место регистрации, военно-учетный документ и документ о заключении брака.

Если человек не является биологическим отцом, то нужно предоставить еще и решение органов опеки и попечительства или суда, которым установлено усыновление или попечительство.

Перечень этих документов нужно добавить к заявлению с просьбой о предоставлении отсрочки на основании воспитания ребенка с инвалидностью при мобилизации. Заявление подается в ТЦК и СП по месту пребывания на учете. Пока его рассматривают, лицо не имеют права мобилизовать. Один экземпляр стоит оставить себе и в ТЦК попросить, чтобы на нем указали, что документ с просьбой о предоставлении отсрочки был получен для рассмотрения.

Что делать, если отца с ребенком мобилизовали

Если несмотря на наличие отсрочки мужчину призвали в армию, то нужно получить мобилизационное распоряжение и обратиться в ТЦК и СП - предоставить документы в подтверждение наличия оснований для отсрочки. Из практики мы понимаем, что получив мобилизационное распоряжение, статус мужчины меняется - он уже не военнообязанный, а военный, поэтому отсрочку ему не предоставят.

В таком случае можно обратиться в суд и доказывать, что у мужчины была уважительная причина, по которой он не реализовал свое право на отсрочку до момента вынесения мобилизационного распоряжения.

справка Геннадий Капралов Адвокат Геннадий Капралов окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (изучал правоведение). Впоследствии занимал должность следователя в органах Национальной полиции. Позже работал в Центральном аппарате Государственного бюро расследований - в Управлении по расследованию военных преступлений. С января 2022 года занимается адвокатской деятельностью.

