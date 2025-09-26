Рассказываем, какие документы нужно собрать для демобилизации по уходу за лицом с инвалидностью.

Полномасштабная война продолжается и все больше людей попадает в ряды Вооруженных сил Украины. В то же время вариантов демобилизоваться не так уж и много.

Адвокат Геннадий Капралов рассказал УНИАН, можно ли уволиться с армии по уходу за инвалидом.

Демобилизация по уходу за инвалидом

По его словам, списанием и демобилизацией называют увольнение с военной службы. Капралов поделился, каковы основания для увольнения из армии по семейным обстоятельствам.

"Исчерпывающий перечень оснований для увольнения со службы указан в статье 26 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Согласно действующему законодательству военнослужащий может списаться, в частности, в том случае, если он воспитывает ребенка с инвалидностью до 18 лет, и нет других лиц, которые по закону обязаны его воспитывать", - объяснил адвокат.

То есть, в частности, тогда, когда второй из родителей ребенка умер или признан пропавшим без вести, или лишен родительских прав, или же отбывает наказание в местах лишения свободы, и поэтому военнослужащий должен воспитывать ребенка самостоятельно.

Если же у ребенка с инвалидностью есть мать, которая может его воспитывать, добавил специалист, то тогда военнослужащий не будет иметь оснований для увольнения со службы.

Как оформить увольнение из ЗСУ по уходу за инвалидом

Как отметил Геннадий Капралов, необходимо подать рапорт командиру воинской части об увольнении со службы по семейным обстоятельствам и указать в документе законное основание – воспитание ребенка с инвалидностью.

К рапорту нужно приложить следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка;

медицинское заключение или другой документ, подтверждающий присвоение ребенку инвалидности;

документ, который может подтвердить, что второй из родителей не имеет возможности воспитывать ребенка (например, свидетельство о смерти, решение о признании лица без вести пропавшим).

Адвокат добавил, что дополнительные выплаты на случай, если у военнослужащего ребенок инвалид, не предусмотрены.

