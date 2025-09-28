Поменяется ли тариф на газ 2025 в октябре - сколько будет стоить кубометр, и как платить, если нет счетчика.

Ныне на украинском рынке газа работают девять поставщиков голубого топлива. Но 98% бытовых потребителей обслуживает компания "Нафтогаз". Будет ли компания повышать стоимость кубометра и каким будет тариф на газ для населения с 1 октября - рассказываем в материале.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким будет тариф на электроэнергию с 1 октября 2025 для населения.

Тариф на газ по счетчику в октябре 2025

Как уже говорили, на рынке природного газа в Украине работают 9 поставщиков. Из них пять предлагают как годовые, так и месячные тарифы, четверо - только годовые. В числе последних и компания "Нафтогаз", которая ныне обслуживает 98% бытовых потребителей газа.

Видео дня

По информации "Нафтогаз", тариф на газ для населения 2025 с 1 октября останется прежним. Компания заявила, что стоимость кубометра газа до 30 апреля 2026 года будет держаться на уровне 7,96 грн.

То есть, потребителям, у которых установлен счетчик газа, нужно, как и прежде, умножать количество использованных кубов на стоимость кубометра:

7,96 грн (стоимость 1 кубометра) * количество использованных кубов = сумма в платежке.

В октябре 2025 эта сумма может быть значительно больше, чем в сентябре, у тех, кто имеет газовый котел и с помощью него отапливает дом или квартиру.

Каким будет тариф на газ без счетчика в октябре 2025

Немного по-другому ведутся расчеты потребления газа для тех, у кого нет газового счетчика. Тогда сумма в квитанции будет зависеть от количества жильцов и установленного оборудования - для каждой категории установлены свои нормы потребления, но тариф остается таким же, как и у "Нафтогаза" - 7,96 грн за куб газа.

Нормы потребления газа для каждой категории такие:

газовая плита + централизованное горячее водоснабжение - 3,28 куба на человека;

газовая плита без горячей воды и без колонки - 5,39 куба на человека;

газовая плита и колонка - 10,49 куба на человека;

индивидуальное отопление - 11 кубов на 1 кв. м жилой площади.

Формула подсчета простая:

оплата = норма × количество человек × тариф.

Пример: если в квартире прописаны 3 человека, есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение, то плата составит:

3,28 * 3 * 7,96 = 78,33 грн.

Отдельно начисляется плата за доставку газа - она у каждого домохозяйства индивидуальная. Для подсчета берут годовое потребление, умножают на тариф за 1 куб и делят на 12 месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: