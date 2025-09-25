Рассказываем, как приготовить легендарный американский пирог со сливами и его упрощенные версии.

Осень - идеальное время для приготовления ароматной выпечки. Теплый запах корицы сделает уютным любой холодный вечер. Стоит воспользоваться сезонными фруктами, чтоб насладиться сочным десертом.

Мы подобрали три варианта, как можно приготовить вкусный пирог со сливами.

Американский сливовый пирог

Это один из самых известных десертов. Он не теряет популярности с момента публикации в 1983 году в New York Times. Чтоб приготовить этот ароматный сливовый пирог, берем:

Видео дня

150 граммов муки;

150 граммов сахара (+чайную ложку);

120 граммов сливочного масла;

два яйца;

чайную ложку корицы;

чайную ложку разрыхлителя;

12 слив.

щепотку соли;

чайную ложку ванильного сахара.

Духовку разогреваем до 170 градусов. Сливочное масло нужно заранее достать, чтоб оно стало мягким. Взбиваем его с сахаром до однородной пышной массы. Добавляем яйца и снова взбиваем.

Всыпаем ваниль, щепотку соли и муку с разрыхлителем. Взбиваем до однородной массы.

Переливаем тесто в форму, смазанную маслом. Сливы нарезаем на половинки и выкладываем срезом вверх. В пиале смешиваем сахар с корицей. Посыпаем этой смесью поверхность пирога и отправляем в духовку на 40 минут.

Подавать пирог можно теплым, добавив к нему шарик мороженного. Также легендарный десерт из New York Times будет вкусным и холодным.

Сливовый пирог на кефире

Это более простая версия фруктового десерта. Тесто получается пышным и нежным. Чтоб приготовить пирог со сливами на кефире, берем:

200 граммов сахара;

200 граммов кефира;

150 граммов растительного масла (без вкуса и запаха);

три яйца;

350 граммов муки;

чайную ложку разрыхлителя;

чайную ложку ванильного сахара;

400 граммов сливы.

Духовку разогреваем до 180 градусов. В миске взбиваем яйца с сахаром и ванилью до пышной пены. Вливаем кефир комнатной температуры, масло и перемешиваем.

Вмешиваем порциями муку с разрыхлителем. Тесто будет как густая сметана. Переливаем его в форму для выпечки, смазанную маслом.

Вымытые сливы разрезаем на половинки и вынимаем косточки. Выкладываем фрукты, слегка вдавливая в поверхность теста.

Выпекаем около 40 минут, а доставать из формы лучше после остывания. Для украшения можно посыпать сахарной пудрой.

Пирог со сливами - простой рецепт на сковороде

Готовится сливовый пирог на сковороде с толстым дном и диаметром 26 сантиметров. Для приготовления нужно взять:

три яйца;

10 граммов разрыхлителя;

четверть чайной ложки соли;

чайную ложку экстракта ванили;

200 граммов кефира;

150 граммов сахара;

80 граммов сливочного масла;

250 граммов муки;

500 граммов сливы.

Сливы разрезаем пополам и удаляем косточки. Если фрукты крупные, стоит их разрезать на более мелкие кусочки.

В миске взбиваем яйца с солью и сахаром. Вливаем кефир и перемешиваем. Добавляем сливочное масло или такое же количество растительного масла без запаха, перемешиваем. Добавляем ваниль, разрыхлитель и муку. Должно получиться достаточно не густое тесто.

В сковороду выстилаем пергамент, смазанный сливочным маслом. Выкладываем сливы и сверху - тесто. Разравниваем его лопаткой. Плиту включаем на минимальный огонь, сковороду накрываем крышкой и готовим около 20 минут.

На крышке может появляться конденсат - его нужно убирать салфеткой. Когда пирог по краям поменяет цвет, его можно переворачивать. Для этого нужно накрыть десерт пергаментом и тарелкой. Аккуратно переворачиваем сковороду, придерживая тарелку рукой.

Убираем пергамент, который был со стороны слив, и возвращаем пирог на сковороду. Бумага, которой накрыли десерт, должна быть снизу. Накрываем крышкой и готовим еще десять минут. На всякий случай проверяем шпажкой или зубочисткой на готовность.

Достаем пирог и после остывания посыпаем пудрой.

Вас также могут заинтересовать новости: