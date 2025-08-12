Это также объясняет, почему в Origins столько сюжетных веток, которые не могли бы получить развития.

Бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра рассказал, что Dragon Age: Origins изначально задумывалась как самостоятельная игра без продолжений.

Именно поэтому разработчики позволили себе максимально развернуть сюжетные ветки и дать игрокам ощутимое влияние на мир, не думая о том, как эти решения придётся учитывать в будущем.

В интервью MrMattyPlays Дарра вспоминает, что в Origins могли спокойно появляться сюжетные линии с глобальными последствиями, например, нашествие оборотней или подземная гражданская война в Орзаммаре, ведь никто не рассчитывал возвращаться к ним в сиквелах.

Однако неожиданный успех первой части изменил планы EA и студии, запустив серию, в которой пришлось разбираться с уже заложенными игроками изменениями.

Дальнейшие игры пытались сохранить идею импортированных решений, а Dragon Age Keep стал самым амбициозным инструментом, позволяя переносить сотни выборов из Origins и Dragon Age 2 в Inquisition. Но даже с ним продолжения реагировали на прошлые события выборочно, а с выходом Dragon Age: The Veilguard от этой концепции практически отказались.

Дарра признаёт, что такой масштаб выбора стал проблемой для команды, но именно неожиданность продолжений позволила Origins дать игрокам ощущение, что они - авторы своей истории.

Он также отметил, что EA всегда стремилась к мейнстримному успеху и с трудом воспринимала мрачное и нишевое фэнтези Origins как проект для широкой аудитории.

По его словам, из-за этого серия всё время качалась между попытками угодить новым игрокам и сохранением верности корням, и именно это, по его мнению, стало одной из причин разрыва, который ощущается в The Veilguard.

Ранее Марк Дарра расказал, что EA не дала BioWare сделать ремейк Dragon Age: Origins. Также BioWare рассматривала возможность нанять стороннюю компанию для создания переиздания.

