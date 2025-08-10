Также BioWare рассматривала возможность нанять стороннюю компанию для создания переиздания.

Бывший продюсер Dragon Age Марк Дарра в интервью YouTube-каналу MrMattyPlays рассказал, что BioWare несколько раз предлагала EA сделать ремастеры трёх частей серии и полноценный ремейк Origins, но каждый раз получала отказ.

По его словам, переиздание могло выйти под названием The Champion's Trilogy, однако издательство сочло проект слишком затратным и трудоёмким.

Одним из факторов стало то, что Origins, Dragon Age 2 и Inquisition созданы на разных движках, что усложняет перенос на современные платформы. Для сравнения, сборник Mass Effect: Legendary Edition 2021 года делался на одном и том же Unreal Engine, что значительно упростило работу.

Дарра отметил, что EA в целом не склонна выпускать обновлённые версии старых игр. В определённый момент BioWare даже рассматривала идею ремейка первой части с привлечением сторонней студии, но от этой затеи отказались.

Сейчас команда полностью сосредоточена на разработке следующего Mass Effect, поэтому шанс увидеть ремастеры Dragon Age в ближайшее время минимален.

