Эти красивые щедривки обязательно понравятся и малышам, и взрослым.

Украинские щедривки - это древняя традиция на Щедрый вечер, который в народе также называют днем Василия и Маланки. По современному церковному календарю он наступает 31 декабря, а по старому - 13 января. В честь праздника дети и подростки навещают соседей и поют песни с пожеланием достатка для хозяев, а взамен получают деньги и конфеты. Самой популярной песней в Украине и во всем мире является "Щедрик" Николая Леонтовича.

Щедровать может молодежь обеих полов. Поэтому щедривки для девочек не отличаются от остальных. Мы собрали красивые, трогательные и простые в заучивании тексты, которые обязательно понравятся украинцам всех возрастов. А если щедровальщики придут к вам, не забудьте подготовить для них угощения.

Короткие щедривки для детей

Я щедрую, я щедрую

Колбасу я носом чую,

А если колбасы нету

То несите мне конфеты.

***

Щедрик-Петрик,

Дай мне вареник!

Насыпь ложечку кашки,

И отрежь колбаски.

Но мне этого мало,

Еще дай кусок сала.

Выноси же поскорей,

Не морозь ты тут детей!

В самый щедрый, добрый вечер,

Мы желаем вам здоровья.

За щедривки для детей

Дай монету пощедрей!

Хорошо мы щедровали,

Чтоб и сала с собой дали.

А как год пройдет опять -

Придем снова щедровать!

***

Щедрый вечер к нам идет,

А за ним и Новый год!

Ходит вестка - в этом доме

Очень вкусно деток кормят.

Так пришли мы щедровать

Просим в руку нам подать:

Пирожка, конфет, колбаски,

Ну и денег на завязку!

Принимай щедровщиков,

Добрый ты хозяин,

Знаем, что подарками

Тут сейчас одарят.

За маленькие щедривки

Дайте сала и наливки,

Колбасы и карасей,

И конфет для всех друзей.

Нас послали щедровать,

Так что просим нам подать -

Дайте, дядя, пятак,

А вы, тетя, гроши,

Будьте хороши!

Щедрый вечер! Добрый вечер!

Щедривки 2026 для взрослых

Кого мы видим в щедрый вечер!

Пусть же радость этой встречи

Приведет с собой здоровье

Щедрое с семьей застолье,

И богатые финансы!

Угоститься есть ли шансы?

Будем пирожки, котлеты,

Сало, мясо и конфеты,

Самогон и бутерброд

Все несите в Новый год!

Вам желаем в Щедрый вечер

Чтоб был счастьем дом помечен:

Сколько на дворе снежинок,

Столько вам и в хлеву свинок;

Сколько на дворе елок,

Столько и в хлеву коровок;

Сколько на столе свечек,

Столько и вам овечек.

С Новым годом,

Со всем родом!

В вечер щедрый и хороший

Я приветствую вельможей,

А коль нынешний мороз

Не дает долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо с мясом пироги,

Либо денег пятачок,

Иль вареников горшок!

А вам пусть Бог пусть подает

В хлев хорошеньких телят,

В дом - веселеньких ребят.

Открывай же сундучок

Доставай нам пятачок!

