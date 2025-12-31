Украинские щедривки - это древняя традиция на Щедрый вечер, который в народе также называют днем Василия и Маланки. По современному церковному календарю он наступает 31 декабря, а по старому - 13 января. В честь праздника дети и подростки навещают соседей и поют песни с пожеланием достатка для хозяев, а взамен получают деньги и конфеты. Самой популярной песней в Украине и во всем мире является "Щедрик" Николая Леонтовича.
Щедровать может молодежь обеих полов. Поэтому щедривки для девочек не отличаются от остальных. Мы собрали красивые, трогательные и простые в заучивании тексты, которые обязательно понравятся украинцам всех возрастов. А если щедровальщики придут к вам, не забудьте подготовить для них угощения.
Короткие щедривки для детей
Я щедрую, я щедрую
Колбасу я носом чую,
А если колбасы нету
То несите мне конфеты.
***
Щедрик-Петрик,
Дай мне вареник!
Насыпь ложечку кашки,
И отрежь колбаски.
Но мне этого мало,
Еще дай кусок сала.
Выноси же поскорей,
Не морозь ты тут детей!
В самый щедрый, добрый вечер,
Мы желаем вам здоровья.
За щедривки для детей
Дай монету пощедрей!
Хорошо мы щедровали,
Чтоб и сала с собой дали.
А как год пройдет опять -
Придем снова щедровать!
***
Щедрый вечер к нам идет,
А за ним и Новый год!
Ходит вестка - в этом доме
Очень вкусно деток кормят.
Так пришли мы щедровать
Просим в руку нам подать:
Пирожка, конфет, колбаски,
Ну и денег на завязку!
Принимай щедровщиков,
Добрый ты хозяин,
Знаем, что подарками
Тут сейчас одарят.
За маленькие щедривки
Дайте сала и наливки,
Колбасы и карасей,
И конфет для всех друзей.
Нас послали щедровать,
Так что просим нам подать -
Дайте, дядя, пятак,
А вы, тетя, гроши,
Будьте хороши!
Щедрый вечер! Добрый вечер!
Щедривки 2026 для взрослых
Кого мы видим в щедрый вечер!
Пусть же радость этой встречи
Приведет с собой здоровье
Щедрое с семьей застолье,
И богатые финансы!
Угоститься есть ли шансы?
Будем пирожки, котлеты,
Сало, мясо и конфеты,
Самогон и бутерброд
Все несите в Новый год!
Вам желаем в Щедрый вечер
Чтоб был счастьем дом помечен:
Сколько на дворе снежинок,
Столько вам и в хлеву свинок;
Сколько на дворе елок,
Столько и в хлеву коровок;
Сколько на столе свечек,
Столько и вам овечек.
С Новым годом,
Со всем родом!
В вечер щедрый и хороший
Я приветствую вельможей,
А коль нынешний мороз
Не дает долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо с мясом пироги,
Либо денег пятачок,
Иль вареников горшок!
А вам пусть Бог пусть подает
В хлев хорошеньких телят,
В дом - веселеньких ребят.
Открывай же сундучок
Доставай нам пятачок!