Украинские хозяйки чтут традиции и знают, какие вещи нужно выбросить перед Новым годом, чтобы привлечь удачу в семью. Из-за того, что многие люди работают вплоть до самого праздника, время на уборку и готовку остается лишь 31-го. Затевая "расхламление" жилища, не стоит забывать о бытовой технике - узнайте, как отмыть резинку в стиральной машине от плесени легко и быстро.

Как избавиться от плесени в стиральной машинке

Издание Express пишет, что если не следить за чистотой стиральной машинки, она может быстро загрязниться и начать неприятно пахнуть, более того, и белье не будет отстирываться качественно.

Опытные хозяйки знают, что периодически стиралку нужно включать "вхолостую" без белья, добавляя специальное чистящее средство от черной плесени в стиральной машине или уксус, чтобы вымыть всю грязь и грибок. Однако есть кое-что гораздо проще, что вы можете делать каждый день, чтобы ваша бытовая техника была чище.

После каждого цикла стирки техника сливает воду, но некоторое ее количество все равно остается внутри, и, как правило, накапливается под резинкой. Если не избавляться от лишней влаги, она станет причиной неприятного запаха и наличия плесени. Метод избавления от грибка, который предлагает Express, очень простой, вы можете делать это хоть каждый день, не прилагая практически никаких усилий.

Способ очень прост - каждый раз после стирки нужно открывать дверцу и отсек для порошка. Таким образом вы обеспечиваете доступ воздуха к резинке и не позволяете бактериям размножаться. Конечно, простое открывание дверцы не может решить всех проблем, поэтому лучше не лениться и после того как вы развесили белье, протирать уплотнитель губкой или тряпкой, удаляя грязь, шерсть и другой мусор. Губка будет впитывать лишнюю влагу, и таким образом вы защитите себя от появления грибков.

Если вы вдруг захотите основательно избавиться от плесени в стиральной машине, можете тщательно почистить технику, для этого нужно:

достать отсек для порошка;

замочить его в теплом растворе с добавлением мыла;

убрать остатки моющих средств, грязи и плесени губкой;

высушить, поставить обратно;

протереть резинку тряпкой, смоченной в растворе уксуса и воды в пропорции 1:1;

убрать волосы, шерсть и другой мусор;

открыть дверцу, высушить стиралку естественным образом.

Также можно запустить стиралку работать без белья - влить два стакана уксуса и поставить на самый долгий режим с максимально высокой температурой, а когда техника закончит работать, не забыть открыть дверцу.

