Для реализации кулинарных идей не нужны дорогостоящие продукты.

Многие украинские хозяйки уже составили для себя меню на Новый год, однако некоторые только сегодня пойдут в магазин и будут готовить праздничные угощения. Хорошей альтернативой мясу стали блюда из рыбы - узнайте, как может быть подана рыба на новогодний стол 2026.

Запеченная рыба на праздничный стол с картофелем

Даже не сомневайтесь в том, можно ли рыбу на новогодний стол - в этом году приоритетны легкие и нежирные блюда, и любая рыба, даже скумбрия, будет более благосклонно принята Красной Огненной Лошадью, чем "тяжелое" мясо свинины.

Ингредиенты:

Видео дня

2 свежемороженых скумбрии;

300 гр картофеля;

1 репчатый лук;

300 гр шампиньонов;

100 гр твердого сыра;

3 ст.л ложки сметаны;

3 ст.л растительного масла;

соль, перец.

Запеченная скумбрия готовится очень просто - вам нужно разморозить рыбу и разделать ее на филе. Сразу разогреть духовку до 180 градусов. Шампиньоны вымыть, почистить, нарезать кубиком. Обжарить их до золотистого цвета на растительном масле. Посолить, поперчить. Отдельно почистить лук и нарезать полукольцами.

В форму для запекания, застеленную фольгой, выложить нарезанное порционно филе скумбрии, с обеих сторон смазанное солью и перцем. Сверху разместить лук, смазать сметаной. Сверху добавить жареные грибы и тертый сыр. Картофель почистить, нарезать кубиками, полить маслом, посолить и поперчить. Выложить в форму вокруг рыбы. Запекать 40-45 минут при температуре 180 градусов.

Жареная рыба на праздничный стол

Такая жареная скумбрия получается сочной внутри и с хрустящей корочкой. Удачный маринад придает легкую кислинку и заметно улучшает вкус рыбы.

Ингредиенты:

две свежемороженых скумбрии;

30-40 граммов муки;

130 мл растительного масла;

50 гр яблочного уксуса 6%;

150 мл белого полусухого вина;

300 гр лука;

220 гр моркови;

30 гр чеснока;

2 лавровых листа;

черный перец горошком;

8-9 гвоздичек;

100 гр лимона;

соль.

Рыба на Новый год 2026 готовится очень просто - сначала ее нужно разморозить, удалить потроха и вымыть тушку. Внутри и снаружи натереть скумбрию солью, тщательно обвалять с двух сторон в муке. Переложить на сковороду, смазанную маслом, обжарить в течение 3-4 минут до золотистой корочки. Перевернуть рыбу на брюшко, влить 40 мл воды, накрыть крышкой и тушить 10-15 минут до готовности. Если по истечение этого времени в сковороде останется жидкость, нужно крышку убрать и довести процесс готовки до конца.

Морковь очистить, нарезать полукольцами, морковь - соломкой, чеснок разобрать на зубчики. Обжарить овощи на другой сковороде с добавлением масла в течение 10 минут. Добавить вино и яблочный уксус, лавровый лист, черный перец горошек и гвоздику, посолить. Накрыть крышкой, тушить 1-2 минуты. К овощам выложить скумбрию, довести до кипения, потом выключить огонь и дождаться, пока рыба полностью остынет.

После этого все содержимое сковороды (овощи и рыбу) выложить в глубокую форму, сверху разложить дольки лимона, поставить в духовку и запекать 15-20 минут до готовности.

Запеченная семга в духовке по-королевски

Третий рецепт подойдет тем, кто любит красную рыбу - использовать можно не только семгу, а и форель, и лосось. Выбирайте ту рыбу, которая нравится вам больше всего, но строго придерживайтесь технологии приготовления.

Ингредиенты:

6 стейков красной рыбы;

петрушка;

панировочные сухари;

3 зубчика чеснока;

рыбная приправа;

соль.

Нарезать 6 толстых кружочков лимона, положить на противень или в форму для запекания. Панировочные сухари смешать с мелко порезанной петрушкой, измельченным чесноком, приправами для рыбы и солью. Стейки лосося обвалять в смеси и выложить сверху на кусочки лимона. Отправить в разогретую заранее духовку и запекать в течение 10-15 минут при 180 градусах.

Вас также могут заинтересовать новости: