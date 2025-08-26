Беннет Фодди даже сделал трейлер, где главный герой Baby Steps ходит по статуе Хорнет.

4 сентября выходит Hollow Knight: Silksong, и вокруг этой даты постепенно пустеет календарь инди-релизов. Очередной жертвой стала игра Baby Steps, новый проект от Беннетта Фодди, известного по Getting Over It.

Изначально "симулятор ходьбы" с неуклюжим героем Нейтом должен был выйти уже 8 сентября на ПК и PS5. Но после внезапного анонса даты релиза Silksong разработчики приняли решение отложить запуск до 23 сентября.

В свежем трейлере Baby Steps даже шутит на эту тему. Главный герой безуспешно пытается взобраться на гигантскую статую Хорнет, при этом падая в песок.

Видео дня

Baby Steps - это медитативное приключение, где каждый шаг героя даётся с трудом, а игрокам предлагают "впитывать атмосферу, исследовать мир и преодолевать его физические законы".

Ранее мы рассказывали, что Hollow Knight: Silksong ещё не вышла, а по игре уже поставили спидранерский рекорд. BlueSR прошёл демо игры на Gamescom 2025 быстрее всех.

Кроме того, недавно онлайн Hollow Knight побил свой рекорд на фоне анонса даты релиза Silksong. В игру одновременно играли более 23 тысяч игроков.

Вас также могут заинтересовать новости: