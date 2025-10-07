Старый пень на участке часто мешает, поэтому от него нужно избавляться.

Пни на дачных участках появляются после того как кто-то спилил дерево. Это могли быть вы сами или предыдущие хозяева дома, но если вам мешает такой "подарок", его можно быстро убрать. Узнайте, чем можно уничтожить пень быстро и без проблем.

Как можно избавиться от пня за 10 минут

Есть несколько вариантов, как можно превратить пень в труху, чтобы не мучиться, выкорчевывая его из земли. Издание Bobvila пишет, что процесс избавления от пня - задача не для слабонервных. Здесь, даже при использовании быстрых методов, нужно запастись терпением, ведь дерево может не поддаться.

Если вы хотите знать, как убрать старый пень за 3 минуты, пять или десять, то не стоит очаровываться - способы, не требующие грубой физической силы, как правило, длительные. Поэтому запаситесь временем и пробуйте методично уничтожать остаток дерева, используя один или несколько лайфхаков.

Английская соль

Английская соль - это сульфат магния и она отличается от обычной поваренной. Купить такой компонент можно в аптеке или магазинах с товарами для красоты и здоровья. Посыпая старый пень солью, вы поспособствуете его высушиванию, потому что белый порошок "вытягивает" влагу из дерева. Вам нужно взять дрель и просверлить в пне несколько отверстий. Туда засыпать соль, полить водой, также рассыпать ингредиент вокруг пня, а затем накрыть все плотно брезентом. Через месяц пень засохнет, его можно будет легко достать из земли.

Каменная соль

Еще один вариант, как выжечь пень от дерева - использовать не английскую, а каменную соль. Это тоже небыстрый метод, действует так же, как и предыдущий метод, целый месяц. Зато в итоге старый пень превратится в труху и вы сможете легко от него избавиться. Единственный нюанс такого способа - его нельзя брать на вооружение, если рядом с пнем есть ценные посадки, или вы планируете что-то высаживать на его месте.

Бороться с пнем солью просто - просверлите в дереве отверстия, засыпьте соль, сверху закройте землей, потом мульчей, полейте водой так, чтобы все впиталось. Накройте пень брезентом, понаблюдайте месяц. Если будете видеть зеленые побеги, значит, дерево живое - тогда процедуру нужно будет повторить.

Брезент без соли

В этом случае вы ничем не будете травить дерево - только лишите его освещения. Вам нужно накрыть пень слоем брезента так, чтобы ни он, ни корни не остались на виду. Сверху засыпьте землей, опавшими листьями, скошенной травой и другими органическими отходами. Слой должен быть минимум 30 см. В таком состоянии пень нужно оставить на полгода, пока он не отомрет.

Огонь

Четвертый вариант, как уничтожить пень от спиленного дерева - это выжечь его. Важно понимать, что занятие это непростое и тоже долгое, на самом деле, выкопать пень проще и быстрее, чем выжечь его. Однако многие огородники предпочитают бороться огнем. Для начала возьмите лопату и окопайте пень со всех сторон, разрыхлите землю, отделите корни мотыгой. В центре пня просверлите отверстие. Наденьте на пень старую металлическую бочку или обрезок трубы, если остаток дерева небольшой. Разожгите угли и, когда они начнут сереть, аккуратно высыпьте в пень. Наблюдайте за костром и подсыпайте угли по мере необходимости, пока дерево полностью не сгорит. Потом можно удалить корни.

Кроме вышеописанных методов, есть и другие. К примеру, если вы зайдете в строительный магазин и будете интересоваться, чем полить пень чтобы он сгнил, продавцы точно подскажут вам чудодейственную бутылку с химической жидкостью. Также некоторые огородники покупают измельчители пней и режут остаток дерева в труху, иногда вместо специальной техники пользуются обычной бензопилой. В любом случае, какой бы метод вы ни выбрали, важно соблюдать меры безопасности и действовать с умом.

