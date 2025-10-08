Чтобы переждать морозы до включения центрального отопления, попробуйте этот способ.

В октябре для украинцев наступает непростой период, когда на улице уже достаточно холодно, но центральное отопление еще не дали. А из-за террористических атак РФ по инфраструктуре весь отопительный сезон 2025 под угрозой. Поэтому всем украинцам обязательно нужно знать, как согреться в комнате без отопления.

Как обогреть комнату подручными средствами

В период холодных батарей люди ищут альтернативные способы согреть квартиру. Самый очевидный из них - электрический обогреватель. Также можно включить кондиционер на обогрев - он считается более экономным.

Однако из-за российских атак электричество могут отключать. В таком случае выручат газовые приборы. Например, в кухне можно включить конфорку на плите или оставить духовку открытой после запекания. Обогревать лучше всего самую маленькую по площади комнату, обработав щели в окне.

Есть также небольшие хитрости, как можно согреться зимой без отопления, например, заменить энергосберегающие лампы на накаливания, или зажечь свечи. По отдельности они дают немного тепла, но в сумме заметно помогают.

Греть можно не все помещение, а только кровать. Для этого положите между матрасом и одеялом грелку, или нагрейте спальное масто феном. При наличии электричества можно пользоваться электропростынью.

Как согреться, когда отключили отопление

Обогреть целое помещение может быть непросто, поэтому греемся сами. Для этого есть очень "умный" способ - правильная одежда. Если вы просто закутаетесь в три свитера, то это не поможет. Вместо этого соблюдайте принцип многослойности:

Первый слой: термобелье . Приобретите комплект качественной, желательно туристической одежды из синтетики или мериноса. Такое белье сохраняет тепло в разы лучше, чем обычное.

. Приобретите комплект качественной, желательно туристической одежды из синтетики или мериноса. Такое белье сохраняет тепло в разы лучше, чем обычное. Второй слой: основная одежда . Например, теплая шерстяная кофта и штаны с меховой подкладкой. Обязательно защитите ноги, поскольку через них выводится много тепла. Наденьте термоноски или домашние угги.

. Например, теплая шерстяная кофта и штаны с меховой подкладкой. Обязательно защитите ноги, поскольку через них выводится много тепла. Наденьте термоноски или домашние угги. Третий слой: барьер . Если вам все еще холодно, накиньте одежду из плотной ткани, которая не будет пропускать воздух. К примеру, ветровку или халат.

Если следовать этому методу, то осенние морозы можно легко пережить. Вас не будет пугать низкая температура в помещении.

Правильно одеться - основной ключ к тому, как согреться, если нет отопления. Дополнительно стоит пить горячий чай (расширяет сосуды) и есть горячий суп. В таких магазинах как "Аврора" можно купить согревающие мелочи вроде грелки для рук и стоп.

